Castanet. Les écoliers au temps de la préhistoire

Cette année, les élèves de l’école de Lardeyrolles-Castanet feront une sortie par trimestre. Pour la première sortie, les élèves se sont rendus à la grotte de Foissac. Ils ont participé à un atelier pour se familiariser avec le métier d’archéologue, ils ont fouillé et ont décrit ce qu’ils ont trouvé. Les plus grands ont rempli une fiche concernant leurs découvertes. Ils ont ensuite pu bénéficier d’une visite de la grotte dans laquelle ils ont été très attentifs et impressionnés. La journée a été ponctuée d’un agréable pique-nique dans l’herbe et de temps de jeux en extérieur.