Sébazac-Concourès. La population invitée aux portes ouvertes et inauguration de la mairie

Après 18 mois de travaux, la mairie de Sébazac est à nouveau accessible depuis le début de l’été. À cette occasion, Florence Cayla et son Conseil Municipal proposent aux habitants de la commune de venir à la découverte de ce nouveau lieu.

Après un audit du bâtiment de la mairie en 2019, les bureaux d’études mettaient en évidence de nombreux problèmes : absence d’isolation en toiture, chaudière à gaz près des archives non sécurisées dans les combles, absence de détection incendie, réseau électrique et informatique défaillants, absence d’accessibilité PMR, sous utilisation des combles et de la galerie (chauffage avec de vieux radiateurs énergivores).

Hugues Tournier, architecte, présentait un projet de réaménagement ayant pour but l’amélioration des conditions de travail, une occupation des locaux du 2e étage, la transformation du rez-de-chaussée (en salle culturelle, d’expositions, de réception, de séminaires d’entreprises, de réunions, salle de mariage), la transition énergétique avec un chauffage à géothermie, l’accession PMR (ascenseur), la sécurisation contre l’incendie, l’intrusion et le contrôle des accès, l’affichage légal numérique accessible à tous. Ce manoir du XVIIIe siècle, maintenant rénové, possède dorénavant des salles aux noms de fleurs, de plantes, d’oiseaux (la salle du Conseil, par exemple, se nomme "la Cardabelle", emblème de la commune.

La réalisation de ces travaux d’envergure n’a pu être possible qu’avec le partenariat de l’état, de la région, du département et de Rodez Agglomération.

Les entreprises peuvent maintenant bénéficier d’un espace de co-working avec 4 bureaux, un open space, une salle de réunion et de convivialité. Tous les espaces du bâtiment sont dorénavant occupés.

L’inauguration du bâtiment rénové aura lieu samedi 21 octobre.

Portes ouvertes de 9 heures à midi et de 14 heures à 16 heures pour la découverte du lieu.

Visite par groupe de 15 personnes par heure.

Pour une bonne organisation, il est important de s’inscrire en mairie tél. 05 65 74 90 42.

L’inauguration officielle est prévue à 17 heures et sera suivie du verre de l’amitié.