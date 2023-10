Arvieu. Le riche programme du Cantou

Le Cantou va proposer toute une série d’animations gratuites autour du Festival d’Automne des bibliothèques du Lévézou "Polar, sorcières et soupe au potiron" : un escape game, jeudi 2 novembre à 13 h 30 ou 15 h ; RDV des P’tits loups, mercredi 25 octobre à 10 h 30 ; le Clapvacances, vendredi 27 octobre à 14 h 30 ; expo "Polar jeunesse" du 14 au 24 novembre. Mais aussi d’autres animations à destination des enfants avec une séance jeux de société, mardi 31 octobre à 14 h ; création d’un porte-clés personnalisé en bois : samedi 25 novembre ou samedi 9 décembre de 10 h à 12 h. Ou à destination de tous les publics avec des ateliers numériques à Arvieu, Saint-Léons et Ségur ; accompagnement aux démarches en lignes France services. À la salle des Tilleuls sera proposé le spectacle "Pont du Viaur" (Jean-Louis Courtial et F. Castanié), vendredi 27 octobre à 20 h 30. Enfin du cinéma avec "Incognitos" (15 h) et "Mystères à Venise" (20 h 45), samedi 18 novembre. Programme complet et détaillé sur www.arvieu.fr. Renseignements et inscriptions : cantou.arvieu@gmail.com – 05 65 46 06 06.