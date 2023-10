Alertes à la bombe en France : nouvelles évacuations ce jeudi, le château de Versailles impacté une quatrième fois

Après une journée du 18 octobre déjà marquée par de nombreuses évacuations en France suite à des alertes à la bombe, bis repetita ce jeudi. Avec notamment le château de Versailles, impacté pour la quatrième fois en moins d'une semaine.

Durant la journée du mercredi 18 octobre 2023, de nombreuses structures du pays avaient été contraintes d'être évacuées suite à des alertes à la bombe. Le scénario se répète ce jeudi en France.

Dans les aéroports

Dès 11 heures, ce jeudi, le préfet de l'Hérault a fait état d'une "alerte à la bombe à l'aéroport de Montpellier". Les personnes présentes à l'intérieur ont été évacuées et mises en sécurité, et les démineurs "déclenchés pour une levée de doutes". À 13 heures, l'alerte a été levée : "les personnels et passagers peuvent regagner l’aéroport en toute sécurité", indiquait la préfecture, qui déclarait d'ailleurs que ce signalement concernait aussi l'aéroport de Béziers.

À 11 heures 15, même scénario à l'aéroport de Lille, "en cours d’évacuation suite à une alerte à la bombe. Les services de sécurité de l’Etat sont sur place". La réouverture progressive a eu lieu dès 11 heures 50.

France Bleu Gironde indique pour sa part que l'aéroport de Bordeaux a connu la même mésaventure, avec une évacuation à 10 heures 30 pour une alerte à la bombe. Il a rouvert 13 heures 15 et a vu quatre de ses vols être annulés, selon nos confrères.

Idem du côté de Nantes, à 11 heures 40. "L'aéroport a été évacué. Une levée de doutes est en cours, les équipes cynophiles sont mobilisées. Afin de faciliter le travail des services, évitez le secteur", annonçait la préfecture des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique. À l’instar d'autres aéroports, celui de Nantes a reçu des menaces par mail, mais le trafic a pu reprendre, selon Ouest France.

L'EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg, situé à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, a aussi été menacé. Selon nos confrères de DNA, il a été évacué suite à une alerte à la bombe en début d'après-midi, ce jeudi.

Dans les lycées

Des établissements scolaires ont également été ciblés. À Toulouse, plusieurs lycées ont été évacués suite à la réception de mails annonçant la présence d'une bombe : selon nos confrères d'Actu Toulouse, au moins cinq lycées de la Ville rose et de son agglomération ont été concernés.

À Rennes, ces événements ont aussi impacté le lycée Emile Zola, où des centaines d'élèves ont été évacués.

À noter que dans les Pyrénées-Orientales, à Font-Romeu, le lycée Pierre-de-Coubertin a été évacué dans la soirée du mercredi 18 octobre, selon l'Indépendant. L'évacuation a notamment concerné 167 élèves. Il s'agissait d'une fausse alerte.

Versailles encore impacté

Le château de Versailles traverse une série dont il se serait bien passé. En moins d'une semaine, le domaine a subi une quatrième évacuation en raison d'une alerte à la bombe. "Pour des raisons de sécurité, le château de Versailles évacue les visiteurs et procédera à la réouverture dès que les vérifications auront été menées. Nous vous remercions de votre compréhension", a indiqué le site sur Twitter, peu avant 14 heures.