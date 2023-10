Salles-la-Source. De belles animations concoctées par les parents d’élèves

Ce sont environ 330 participants qui se sont régalés en parcourant les sentiers de la commune et du Vallon et dans les ravitaillements (photo), lors la randonnée VTT organisée, par les parents d’élèves de l’école de Souyri. "Une superbe ambiance partagée entre les VTTétistes et la vingtaine de bénévoles impliqués dans l’organisation, le tout avec une météo tout à fait favorable", se réjouit Cyril Recoules. Ce sont donc des parents d’élèves très impliqués dans la vie de la nouvelle école et dans l’animation de la commune puisque dès dimanche prochain, le 22 octobre c’est une bourse aux jouets, vêtements et puériculture qui est organisée à la salle des fêtes de Souyri, avec buvette sur place. "Nous invitons les nouveaux parents à nous rejoindre, avec leur dynamisme et leurs idées d’animations" ajoute Cyril en souhaitant une belle participation du public, ce dimanche pour préparer la hotte du Père Noël.