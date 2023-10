Handicap et intimité : un site pour répondre à toutes les questions

Contraception, désir de grossesse, vie parentale... Le handicap s’accompagne de nombreuses questions relatives à la vie intime. Questions auxquelles le site Mon Parcours Handicap apporte des réponses.

Dédié à la perte d’autonomie, le site Mon Parcours Handicap est une véritable mine d’informations. Accès aux aides financières, la scolarité et études supérieures, la formation et la vie professionnelle, la carte mobilité inclusion, les aides aux logements, le soutien aux aidants sont autant de rubriques accessibles en un clic sur la plateforme.

Et pour les questions relevant de l’intimité, de la vie affective et de la parentalité ? Dans des situations très différentes, ces problématiques peuvent rester sans réponse. Preuve en est, deux témoignages relayés par les auteurs du site :

"Quand on est une femme en situation de handicap, c’est comme si notre vie sexuelle n’existait pas", atteste Sandrine Ciron, fondatrice de ParisienneJolly, atteinte d’une infirmité motrice cérébrale.

"Il m’a fallu plusieurs mois avant de pouvoir sortir de chez moi et trouver des réponses à mes questions : comment porter mon bébé et le mettre dans la voiture ?Où trouver une poussette adaptée à mon fauteuil roulant ?", témoigne Michaël Jeremiasz, ancien champion paralympique de tennis-fauteuil et chef de mission de la délégation française des jeux de Paris 2024, face aux difficultés rencontrées à la naissance de son premier enfant.

Pour répondre à ces situations, Mon Parcours Handicap s’est doté d’un nouvel onglet : "la vie intime, le consentement et la parentalité".

Être écouté, orienté

Sur ce nouvel onglet, vous pouvez également entrer en contact avec les centres ressources INTIMAGIR*, soutenus par des professionnels et des pair-aidants** disponibles pour vous écouter et vous orienter, en cas de questionnement et/ou de difficulté d’ordre intime ou sexuelle. Ce sujet peut être abordé sous tous les angles : "l’amitié, l’amour, le désir, le plaisir, le consentement, le genre, l’orientation et l’identité sexuelle, l’accès aux soins, la contraception, la grossesse, l’avortement."

Les centres INTIMAGIR vous permettent aussi "d’échanger sur la parentalité ou le désir d’être parent si vous êtes en situation de handicap". Et de vous "orienter et vous conseiller si vous êtes victime, vous ou un proche, de violences sexuelles". A noter que ces structures peuvent être contactées par les patients, mais aussi les aidants et les parents. Cliquez sur ce lien pour trouver le centre le plus près de chez vous.

*les centres INTIMAGIR ont été mis en place par l’État dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales de 2019, repris dans la stratégie de soutien à la parentalité 2018-2022 et la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030

**les pair-aidants sont des personnes bénévoles confrontées à une situation similaire à celle exposée dans des groupes de parole par exemple, du fait de leur vécu d’une situation de vulnérabilité par exemple