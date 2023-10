La ménopause : un sujet " pénibles " pour 38 % des femmes

"Pénible", "dont on ne sait pas à qui parler". La ménopause concerne près de 14 millions de femmes en France, soit le nombre de femmes âgées de 50 ans et plus. Pourtant, c’est un sujet encore tabou pour 30 % d’entre elles selon une enquête* réalisée par l’institut Kantar pour la Mgen et la Fondation des femmes. Un chiffre surprenant alors que dans ce même sondage publié mercredi 18 octobre, on apprend que 80 % des Français estiment qu’il faudrait en parler davantage. Ce sont vers les professionnels de santé que les femmes se tournent pour en parler (61 %), arrivent ensuite les amies (49 %), les membres de la famille (42 %). Seules 39 % des femmes parlent de leur situation à leur conjoint. Et 14 % d’entre elles ne l’évoquent pas du tout.

? Journée mondiale de la ménopause ! Découvrez l'enquête @KantarPublicFR pour la Fondation des Femmes et @MGEN_officiel Objectifs : briser le tabou autour de la ménopause et faciliter à l'accès à l'information pour toutes les femmes ?https://t.co/zeJ8PTdGfD pic.twitter.com/aSFsBfsZco — Fondation des Femmes (@Fondationfemmes) October 18, 2023

Si une majorité affirme bien vivre la ménopause – le chiffre tombe à 66 % chez les femmes en préménopauses -, seules 59 % d’entre elles s’estiment bien informées sur le sujet. 90 % des personnes interrogées plaident pour une consultation gratuite d’information sur la ménopause pour les femmes âgées de 45 ans au moins. Cette consultation ne semble pas superflue puisque 44 % des femmes préménopausées et 34 % des femmes ménopausées estiment que les symptômes de la ménopause ne sont pas facilement identifiables.

De nombreux symptômes

La ménopause, la fin de la production de progestérone puis d’œstrogènes et l’arrêt du cycle ovarien, est souvent précédée d’une période transitoire de 2 à 4 ans lors de laquelle les règles peuvent devenir irrégulières et des troubles peuvent apparaître comme un syndrome prémenstruel.

La ménopause peut entraîner de nombreux symptômes : bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, frissons, insomnie, fatigue, irritabilité, les maladies cardiovasculaires.

Des symptômes parfois cachés

Ces symptômes, notamment les symptômes dits climatériques comme les bouffées de chaleur, les sueurs… sont bénins mais altèrent la qualité de vie notamment au travail. Selon l’enquête de la Fondation des femmes, 26 % des femmes préménopausées ont caché ces symptômes au travail. "La ménopause est une étape normale de la vie. Il est impératif d’ouvrir la discussion pour changer de regard sur la ménopause, et au travers de cela sur l’âge des femmes et le sexisme qui l’entoure, pour faire un pas de plus vers l’égalité femmes-hommes ", estime Anne-Cécile Mailfert présidente de la Fondation des Femmes, dans un communiqué.

*Les interviews ont été réalisées en ligne, du 7 au 19 septembre 2023, auprès d’un échantillon de 1 500 personnes, représentatif de l’ensemble de la population française âgée de 18 ans et plus – dont un sur-échantillon de 500 femmes âgées de 45 à 60 ans – selon la méthode des quotas.