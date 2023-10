Villecomtal. Beau succès de la fête de la laine, de la pomme et de la châtaigne

La météo avait prévu de saborder la Fête de la Laine, de la pomme et de la châtaigne, puis, sensible à la qualité de cette animation, elle s’est rétractée et a laissé le soleil effacer les gouttes de pluie du matin.

Ce fut une journée riche de rencontres, de sourires, d’amitié dans une ambiance particulièrement conviviale. Une trentaine d’exposants sont venus présenter leurs créations, de très nombreuses petites merveilles de tricotages, de tissages, de literie et autres surprises, beauté, originalité, talent, rêve… Côté musique, une animation avec des participants de la chorale animée par Milja, un joyeux moment ! En complément des différents "artisans-artistes", de nombreux stands alimentaires avec des produits à base de pommes et de châtaignes.

La "pressade" de pommes et la grillée de châtaignes ont attiré un public nombreux. Deux restaurants, le Café du Dourdou et La Fabrique du Rougier ont fait le plein. Beaucoup d’artistes créateurs-créatrices ont honoré les ateliers par leur apprentissage et le panneau posé à l’extérieur, à l’attention de tous ceux qui souhaitaient faire un dessin, s’est transformé en une belle fresque colorée. Les promenades en poney ont été pour leur part plébiscitées par les enfants, trop heureux de faire leur tour de fête.