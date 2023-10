CARTE. Fortes pluies, grosses rafales : vigilance rouge dans les Alpes-Maritimes, six autres départements en orange

Un épisode de fortes pluies touche le sud-est, depuis jeudi 19 octobre 2023. De grosses rafales ont aussi été enregistrées. Ce vendredi, une vigilance rouge activée la veille dans les Alpes-Maritimes est encore en vigueur.

Après le placement de quatre départements en vigilance orange pluie-inondation les 17 et 18 octobre 2023, Météo France a de nouveau sévi, dans la journée du 19. Les Alpes-Maritimes voient rouge : et cela continue ce vendredi 20 octobre.

Vigilance rouge jusqu'à 10 heures

Le département des Alpes-Maritimes est donc en vigilance rouge pluie-inondation jusqu'à 10 heures, ce vendredi 20 octobre 2023. Il rebasculera ensuite en orange pendant deux heures, avant de revirer au jaune.

\ud83d\udd34 1 département en Rouge

\ud83d\udd36 5 départements en Orange pic.twitter.com/s13YhHGEgw — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 20, 2023

Météo France parle d'un "épisode de fortes pluies sur le sud-est, particulièrement marqué sur les Alpes-Maritimes, avec des crues importantes possibles. Fortes vagues sur le littoral de PACA et sur la Corse du Sud".

À noter que les Alpes-Maritimes sont aussi en vigilance orange crues et vagues-submersion.

Établissements fermés, campings évacués...

Peu avant 21 heures, jeudi, le préfet des Alpes-Maritimes avait annoncé une série de mesures en vigueur ce vendredi 20 octobre 2023 face à la vigilance rouge. Parmi celles-ci, la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires du département, l'évacuation des campings en zone inondable, l'arrêt des transports en commun dans les zones à risque de l'arrière-pays ou encore la fermeture de l'ensemble des centres commerciaux pour la matinée.

En raison de la #VigilanceRouge "pluie-inondation" dans les Alpes-Maritimes cette nuit, @prefet06 a pris les mesures suivantes \u2935\ufe0f pic.twitter.com/BIGkEJWLFp — Préfet des Alpes-Maritimes\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 (@prefet06) October 19, 2023

Une vigilance orange également active

Dans le même temps, six départements sont encore en vigilance orange. Les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence pour la pluie, l'Ardèche pour les crues, et le Var, les Bouches-du-Rhône et la Corse-du-Sud pour les vagues.

Cumuls de précipitations et rafales

"Sur l'Ardèche, sur les 24h passées, on a mesuré en plaine entre 40 et 100 litres/m2 (ou mm). Sur le relief, sur l'ouest du département, on mesure entre 150 et 200 l/m2, et ponctuellement jusqu'à 240/260mm. Sur les Alpes-Maritimes, on relève entre 40 et 70m dès les premiers reliefs", a noté Météo France.

Les prévisionnistes se sont aussi penchés sur le vent. De fortes rafales ont été enregistrées : 146 km/h sur les Ecrin (Isère), 141 km/h à Levens (Alpes-Maritimes), 130 km/h à Mazan l'Abbaye (Ardèche) ou encore 119 km/h à Lus-La Croix Haute (Drôme).

De nombreux territoires en jaune

Enfin, 65 départements sont, eux, en vigilance jaune ce vendredi. C'est donc quasiment toute la France qui doit faire face à un phénomène particulier, entre la pluie, les crues, les orages mais donc aussi le vent.

Les départements exemptés de toute vigilance se font un peu plus rares, ce vendredi 20 octobre 2023. Météo France - Capture d'écran

En Occitanie, dix des 13 territoires sont concernés par une vigilance jaune ce vendredi : seuls la Lozère, le Tarn, l'Aude passent au travers.