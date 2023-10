VIDEOS. Tempête Aline dans les Alpes-Maritimes : coupures de courant, routes coupées et évacuations

Les Alpes-Maritimes, placées en vigilance rouge pluie-inondation jusqu'à 10 heures, subissent de plein fouet le passage de la tempête Aline, ce vendredi 20 octobre 2023.

La tempête Aline balaye les Alpes-Maritimes. Le département, placé en vigilance rouge pluie-inondation jusqu'à 10 heures, subit les intempéries de plein fouet. Point de situation ce vendredi 20 octobre, au matin.

Jusqu'à 300 mm de précipitations

Comme l'a indiqué Météo France dans son dernier bulletin, ce 20 octobre, "sur les Alpes Maritimes, les cumuls de précipitation vont atteindre 150 à 200 mm sur la durée de l'épisode, ponctuellement 250 mm, voire un peu plus sur les plus hauts reliefs (localement 300m)". Et les les précipitations ne sont pas les seuls à sévir : elles sont "accompagnées d'un vent très fort de secteur sud (rafales jusqu'à 120/140 km/h dès la moyenne montagne)". Les prévisionnistes insistent : "une attention particulière doit être apportée dans les vallées et les zones urbanisées".

Dès 8 heures, ce matin, Météo France enregistrait des cumuls à 121,6 mm à Saint-Martin-Vésubie et 98,9 mm à Andon, dans le département. "L'équivalent de près d'un mois de pluie est déjà tombé sur les Alpes-Maritimes", est-il encore précisé. La comme de Saint-Martin-Vésubie est notamment très impactée.

Montée des eaux sur la Vésubie. pic.twitter.com/PoFhcW2krA — France Bleu Azur (@francebleuazur) October 20, 2023

A Saint-Martin-Vesubie le parking commence à déborder mais la situation reste pour l’heure sous contrôle. #AlerteRouge pic.twitter.com/enlYBEe9iA — Egalliano06 (@tokai06) October 20, 2023

Le pont de Maïssa à Saint-Martin-Vesubie : la route attenante a cédé. En face la route provisoire en face aussi, plus d’accès à la Colmiane. Celle en contrebas s’effondre aussi. pic.twitter.com/xkySxRx1Cx — Nathalie Layani (@NathalieLayani) October 20, 2023

A Saint-Martin-Vesubie, la situation se dégrade rapidement. Des travaux en cours et du matériel de transports risquent d’être emportés. Nous procédons à l’évacuation d’un bâtiment. Les subdivisions du littoral sont en train de monter en renfort sur le le terrain. pic.twitter.com/nE8SQAI6xm — Christian Estrosi (@cestrosi) October 20, 2023

Le passage à gué à Tende est impraticable. La Roya a bien gonflé. pic.twitter.com/s2L5a6W8Rh — Stéphanie Gasiglia (@MissGasi) October 20, 2023

VENDREDI 20 OCTOBRE 2023#Suivi 08h45 #TempêteAline

A Saint-Martin-Vésubie où des bus prévus en cas de besoin pour faire des évacuations se retrouvent en mauvaise posture suite aux crues en cours.#Meteo06 \u26a0\ufe0f

Vidéo @tokai06 pic.twitter.com/C1WKspscft — Nice Météo 06 (@NiceMeteo06) October 20, 2023

Malgré l'alerte rouge, beaucoup de monde prend la route. A #Nice06 la promenade des Anglais est fermée à acirculatin depuis le parc Phoenix. Soyez prudents, il y a de fortes rafales de vent @nice_actu @actufr #TempeteAline pic.twitter.com/XT1G13UMsi — Cyril Bottollier-Lemallaz (@cyrilbottollier) October 20, 2023

VENDREDI 20 OCTOBRE 2023#Suivi 08h00 #TempêteAline

Les cours d'eau se mettent en charge dans l'arrière pays. Notamment la Vésubie et la Roya comme ci-dessous. Dans ces secteurs qu'on enregistre les plus forts cumuls.

- 113mm Berthemont les bains

- 115mm Tende

\ud83c\udfa5 Karine Pollino pic.twitter.com/XOeo62tvUn — Nice Météo 06 (@NiceMeteo06) October 20, 2023

Des milliers de foyers sans électricité

Les intempéries ne sont pas sans conséquences. En milieu de matinée, ce ne sont pas moins de 5 500 foyers qui sont privés d'électricité. La préfecture des Alpes-Maritimes avertit d'ailleurs les habitants impactés, à savoir "ne jamais toucher à des fils tombés à terre, ne jamais toucher à un objet en contact avec une ligne électrique et respecter les zones de danger balisées", et ce sans oublier de signaler aux services de l'Etat "toute anomalie constatée".

#VigilanceRouge

Des coupures de courant impactent actuellement certaines communes des #AlpesMaritimes

Les services de @enedis_coteazur travaillent à leur résolution.

En cas d'incident ne touchez pas les fils au sol pic.twitter.com/ovITUi7RVi — Préfet des Alpes-Maritimes\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 (@prefet06) October 20, 2023

Peu avant 8 heures ce matin, le département faisait état de nombreuses routes coupées sur ses terres. Les RD 28, 2210 et 6085 en raison d'un éboulement, les RD 7, 17, 26 et 6202 à cause d'une chute d'arbre, la RD 2566 suite à une chute de pierres et les RD 52, 6327, 6204 pour un risque d'inondations, pour ne citer qu'elles.

\u26a0 Point info routes du vendredi 20 octobre 2023 à 07h59 sur le réseau routier, hors perturbations pour travaux. \u26a0



\u27a1 Bande littorale :

- En raison d'un éboulement, la circulation sur la RD 2210 (Tourrettes-sur-Loup) est perturbée, depuis le 20/10/2023 à 07h46, pour une durée… — alpesmaritimes (@AlpesMaritimes) October 20, 2023

243 évacuations mais pas de blessé pour le moment

En début de matinée, 243 évacuations avaient été menées dans le département. Chez nos confrères de RMC, le préfet Hugues Moutouh déclarait : "à ce stade, on n'a d'abord pas de blessé à déplorer. C'est la première chose importante. On a des dégâts matériels dans les vallées avec des éboulements sur des routes départementales".

\ud83c\udf27 Les Alpes-Maritimes en vigilance rouge pluie-inondation

\ud83d\udcac "On n'a [...] pas de blessés à déplorer [...] on a des dégâts matériels dans les vallées avec des éboulements sur des routes départementales", rapporte Hugues Moutouh, préfet des Alpes-Maritimes#ApollineMatin pic.twitter.com/BIL2rjPclU — RMC (@RMCInfo) October 20, 2023

Écoles, centres commerciaux...

Pour rappel, jeudi, en début de soirée, le préfet des Alpes-Maritimes avait annoncé une série de mesures en vigueur ce vendredi 20 octobre 2023. Parmi celles-ci, la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires du département, l'évacuation des campings en zone inondable, l'arrêt des transports en commun dans les zones à risque de l'arrière-pays ou encore la fermeture de l'ensemble des centres commerciaux pour la matinée.