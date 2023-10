Orages, pluies, crues, bourrasques, mer déchaînée : alerte rouge dans les Alpes-Maritimes, 60 autres départements en vigilance orange ou jaune

Cette vigilance, effective depuis ce jeudi 19 octobre à 16 heures, s'étendra et se renforcera dans la nuit pour prendre toute son ampleur dans la matinée de vendredi. Elle concerne essentiellement les départements du sud de la France.



"Episode méditerranéen", tempête, pluies, orages, inondations, submersions, rafales de vent : Météo a détaillé ce jeudi tous les types de vigilance qui l'ont fait placer 61 départements français en vigilance jaune, orange voire même rouge pour la journée de ce vendredi 20 octobre. Une vigilance qui concerne déjà 58 départments depuis ce jeudi à 16 heures.

Ce jeudi orages, pluies et inondations

Ce jeudi, épisode de vigilance pour 58 départements. Repro Centre Presse - Météo France

Ce jeudi 23 départements de l'ouest de la France, région parisienne comprise mais exception faite de la Manche, sont en vigilance jaunes pour les orages et/ou pour des plues susceptibles de provoquer des inondations. A l'est, 10 départements du Bas-Rhin à l'Ain se retrouvent eux aussi en vigilance jaune, pour les orages et/ou le vent.

Vent, pluies, orages, risques d'inondation, mer grosse, 13 départements du sud de la France, des Pyrénées-Atlentiques au Var se retrouvent en vigilance jaune pour le vent, au sud-ouest, ou les orages et la pluie au sud-est, alors que le littoral méditerranéen sera également touché par un épisode éponyme, avec une mer déchaînée susceptible de provoquer des phénomènes de submersion.

Huit départements sont eux en vigilance orange :

Haute-loire, Loire, Isère, Rhône et Drôme en vigilance orange pour le vent

en vigilance orange pour le vent Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes en vigilance orange pour les pluies et inondation, les orages et les crues

en vigilance orange pour les pluies et inondation, les orages et les crues Ardèche en vigilance orange pour le vent, les orages, les pluies et inondations et les crues.

en vigilance orange pour le vent, les orages, les pluies et inondations et les crues. Un épisode méditerranéen va toucher le sud-est du pays dans la nuit de jeudi à vendredi. Repro Centre Presse - Météo France

Vendredi, tempête sur le sud et à l'ouest

Cet épisode méditerranéen va prendre toute son ampleur dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 octobre et "conquérir" le sud de la France, et particulièrement le sud-est du pays où les vents pourront souffler jusqu'(à 95 km/h dans la vallée du Rhône : au total 61 départements français sera touchés par une vigilance jaune (49 départements dont tous les départements d'Occitanie sauf le Tarn - le seul au sud à rester sans vigilance-), une vigilance orange (11 départements du sud-est), voire même une vigilance rouge pour les Alpes-Maritimes, ce vendredi entre 4 heures et 10 heures du matin.

Vigilance rouge, orange et jaune : un ciel particulièrement tourmenté ce vendredi en matinée. Repro Centre Presse - Météo France

Le littoral méditerranéen sera dans la tempête, frappé par la dépression Aline, avec une vigilance orange pour des risques de submersion des Bouches-du-Rhône aux Alpes-Maritimes et en Corse-du-Sud, et jaune pour l'Aude, l'Hérault et le Gard.

Le littoral atlantique ne sera pas en reste, avec une mer grosse et une vigilance jaune pour huit départements, des Pyrénées-Atlantiques au Finistère.

La situation devrait lentement s'améliorer sur l'ensemble du pays à partir de midi

La météo pour les jours à venir

Enfin, pour vous faire une idée du temps qu'il fera jusqu'à la fin de cette semaine, voici la carte animée publiée par Météo Express.