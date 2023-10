Orages et risques de crues : prudence dans ces communes de l'Aveyron menacées par une montée des eaux ce lundi

La préfecture alerte sur un risque de montée rapide des eaux dans plusieurs communes de l'Aveyron.

Météo France a basculé l'Aveyron en vigilance jaune pour des risques de crues jusqu'à mardi 24 octobre 2023, alors que de violents orages devraient toucher le département ce lundi.

Un épisode de pluies méditerranéennes particulièrement fort concerne l'extrême sud de l'Aveyron, notamment au mont de Lacaune et sur le plateau du Larzac. Entre 50 et 80 mm de pluies sont attendus au cours de la journée et cette nuit. "Des orages importants sur les têtes de bassin-versant, notamment sur le secteur Haut Tarn sont attendus par ailleurs, cet après-midi. Les cumuls pourront atteindre sur ces zones amont 110 mm", prévient la préfecture de l'Aveyron.

Ce tronçon Haut Tarn nécessite la plus grande vigilance, de crainte d'un "risque de montée rapide avec potentiellement des premiers débordements" ce lundi. Vigilance également du côté du cours d'eau de la Dourbie.

L’épisode de pluies méditerranéennes devrait s’apaiser sur le département de l’Aveyron en début de soirée "mais dans la nuit, de nouvelles précipitations attendront le nord de l’Aveyron".

Les communes les plus à risque

Voici les communes listées par la préfecture où la prudence est de mise :

Aguessac

Compeyre

La Cresse

La Roque-Sainte-Marguerite

Millau

Mostuéjouls

Nant

Paulhe

Peyreleau

Rivière-sur-Tarn

Saint-André-de-Vézines

Saint-Jean-du-Bruel

Veyreau

"Il faut garder une attention particulière sur les campings en bordure des cours d'eau. Les mobile homes n'ont peut-être pas tous été mis en hivernage (hors zone inondable) et le Festival des Templiers de ce week-end a probablement rempli certains campings", avertit la préfecture par voie de communiqué.

Ce qu'il ne faut pas faire en cas de débordement

Il est recommandé de se tenir informé auprès des autorités en cas d'évolution de la situation, et d'éviter de pratiquer des activités nautiques.

Si les cours d'eau viennent à déborder, la préfecture rappelle de ne pas s'engager sur une route immergée, que ce soit en véhicule ou à pied, même partiellement.