Tempête Bernard : orages et risques d'inondation, 5 départements en vigilance orange et 36 en jaune ce lundi

Un violent épisode orageux est attendu ce lundi, le point sur les prévisions.

Le système perturbé nommé "Bernard" remonte depuis l'Espagne ce lundi 23 octobre 2023 au matin et apporte de fortes précipitations dans les Pyrénées et le sud du pays, quand un important épisode orageux va occuper les Cévennes jusqu'au Jura.

À partir de lundi soir, cinq départements vont être placés en vigilance orange "pluie-inondation" par Météo France : Jura, Ain, Isère, Drôme et Ardèche. L'alerte devrait commencer aux alentours de 21 heures et durer jusqu'à midi, mardi 24 octobre. La situation peut encore évoluer d'ici là, d'autres départements peuvent basculer en vigilance orange.

Des cumuls de pluie compris entre 70 et 100 mm sont attendus sur ces départements, les 100 mm pourraient être dépassés ponctuellement entre l'Ardèche et l'Ain.

36 départements en jaune dès 6 heures

36 départements sont en vigilance jaune dès 6 heures, ce lundi matin. Les orages concernent 34 d'entre eux :

Les 34 départements en vigilance orages. Météo France

23 départements sont en vigilance jaune vent violent :

Les 23 départements en vigilance vent violent. Météo France

7 départements sont en vigilance jaune pluie-inondation : Hautes-Pyrénées, Hérault, Gard, Lozère, Rhône, Doubs et Territoire de Belfort. À noter que l'Hérault est aussi en vigilance jaune vagues-submersion.

Les prévisions pour mardi

Les orages seront concentrés sur l'est du pays, mardi 24 octobre. Les cinq mêmes départements en vigilance orange devraient le rester jusqu'à la mi-journée, et Météo France maintient une vigilance jaune orages dans 13 autres territoires : Gard, Vaucluse, Var, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie, Rhône, Doubs, Territoire de Belfort, Haute-Corse et Corse du Sud.