CARTE. Tempête Bernard : orages, inondations, épisode cévenol, 37 départements en vigilance jaune pour ce lundi

Météo France avertit que ce passage orageux bref mais actif pourrait être localement violent. On détaille.

Après un dimanche plutôt calme, ce lundi 23 octobre va connaître un nouvel épisode agité avec la tempête Bernard venue par le sud de la France qui succède à la dépression Aline. La page Facebook de la météo d la Haute-Vienne a publié un photo impressionnante de la formation de cette dépression au large du Portugal qui ressemble à une "tempête tropicale", qui ne le deviendra toutefois pas une fois en contact avec le continent.

Bernard aura pour conséquence de provoquer des vents localement violents, de fortes pluies qui pourraient entraîner des inondations, et un épisode cévenol qui va toucher surtout les départements du Gard, de la Lozère, de l'Ardèche et de l'Hérault.

Au total 37 départements dont 12 d'Occitanie sont placés en vigilance jaune pour la journée de lundi, sur une diagonale allant des Pyrénées-Atlantiques aux Vosges, une vigilance qui pourrait s'aggraver si la situation présente "un caractère plus violent que celui actuellement prévu", avertit Météo France.

Des vents à plus de 100 km/h, 24 départements concernés

Selon Météo Express, des vents violents souffleront dès la nuit de dimanche à lundi pour dépasser souvent les 100 km/h, jusqu'à 140 km/h sur les sommets pyrénéens. Ces vents qui seront présents toute la journée atteindront ou dépasseront localement les 100 km/h sur le sud-est du Massif Central, et les atteindront dans le centre-est de la France. Ils provoqueront en Méditerranée des vagues de 3 mètres, l'Hérault étant placé en vigilance jaune vagues/submersion.

24 départements sont concernés dont 10 en Occitanie.

Orages sur 28 départements

Les orages éclateront dès la fin de matinée et se développeront depuis l'ouest du Massif Central vers le centre-est et le littoral méditerranéen. Au total 28 départements seront concernés, dont six en Occitanie.

Pluies intenses, risques d'inondations pour 11 départements

Les pluies qui tomberont un peu toute la journée, vont être localement intenses, comme a prévenu Météo France. Abondantes dans l'après-midi sur les Cévennes et la Montagne noire, elles se renforceront en soirée mais également dans la nuit de lundi à mardi, prévient Météo Express et des risques d'inondations sont à craindre pour 11 départements, dont 4 en Occitanie :