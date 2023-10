Les habitants sont appelés à limiter leurs déplacements, des routes sont déjà coupées par les crues dans l'Hérault.

Quatre départements sont en vigilance orange aux crues et pluie-inondation jusque jusqu'à jeudi 18 octobre 2023 au matin : l'Hérault, le Gard, l'Ardèche et la Drôme. L'épisode cévenol a début ce mercredi en début d'après-midi, les pluies de fortes intensités commencent à faire déborder les cours d'eau.

Des débuts de crues sont en cours dans l'Hérault, des axes ont été coupés par les eaux :

En direct : #Orages stationnaires en commune de #bosc dans l’Hérault, avec des #crues en cours. Attention sur les routes avec des axes coupés par le ruissellement. Ici crues du Rivernous. pic.twitter.com/pyzgI2E1CB — Sandra Bérénice Michel - Atmosphère Sauvage (@SandraBMichel) October 18, 2023

En direct : la situation météo se dégrade sensiblement au Sud de #Lodeve avec de violents orages peu mobiles en cours. Les premiers ruissellements sont observés.

Prudence jusqu’à ce soir.#VigilanceOrange #episodeméditerranéen @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/DHOzrvA3kQ — Thomas Blanchard (@ThomasBlanchar2) October 18, 2023

La préfecture de l'Hérault prévient de perturbations en cours au niveau de Lodève, ainsi que dans les secteurs du Pic Saint-Loup, de la Vallée de l'Hérault et nord de Montpellier. La vigilance est de mise au moins jusqu'à minuit. Il est conseillé aux habitants de limiter leurs déplacements, et de ne surtout pas s'engager sur une voie immergée (à pied ou en voiture).

[suivi] Alerte ?\u26c8\ufe0f pluie inondation & crues

La perturbation actuellement s/ #Lodève & Le Salagou se déplace vers l’est #Hérault

\u26a0\ufe0f Le secteur du Pic St Loup, Vallée de l'Hérault, nord de #Montpellier sera concerné de 20h à minuit (cumuls 60 à 80 mm sous les orages)

Consignes \u2935\ufe0f pic.twitter.com/ESULkkrHgq — Préfet de l'Hérault \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 (@Prefet34) October 18, 2023

200 à 250 mm de pluie attendus

Météo France craint un épisode particulièrement fort sur les Cévennes et les plaines de l'Hérault en cette soirée et durant la nuit. Il pourrait tomber entre 200 et 250 mm en 24 heures, l'équivalent de plusieurs jours de pluie en très peu de temps.

En plaine, on attend de 70 à 100 mm en peu de temps, très ponctuellement plus (de l'ordre de 150 mm) en raison d'un risque de cellules orageuses pouvant être très peu mobiles.

La Lergue \ud83c\udfde réagit aux #précipitations depuis plusieurs heures. Gros orages maintenant fini sur #lodeve mais en cours avec de grosses pluies plus au sud. Vallée de l'herault. #inondation #crue. pic.twitter.com/tStszK2gBF — Jé nova (@jerome_nova) October 18, 2023

.