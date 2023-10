Pluie-inondation : deux départements d'Occitanie en vigilance orange, votre commune est-elle concernée par la suppression des transports scolaires et des cours

Un épisode qualifié de méditerranéen et cévenol par Météo France va toucher l'Occitanie à partir de ce mardi 17 octobre en soirée et de manière intensive ce mercredi 18 octobre. L'Hérault et le Gard sont en vigilance orange pluie-inondation à compter de 9 h mercredi, l'Aveyron en vigilance jaune.

Un épisode cévenol-méditerranéen est annoncé en Occitanie pour ce mercredi 18 octobre 2023. Si bien que Météo France a décidé de placer les départements de l'Hérault et du Gard en vigilance orange pluie-inondation et orages. ?\u26c8\ufe0f Le #gard sera placé en vigilance orange pluie inondation & en vigilance jaune orages et crues ce mercredi dès 10h

\u25aa\ufe0fprécipitations attendues essentiellement sur les reliefs & contrefort des Cévennes et piémont

\u25aa\ufe0fCumuls 24h : 100/250mm, loc 250mm

Consignes \u2935\ufe0f pic.twitter.com/QSTwTRPbyR — Préfet du Gard (@Prefet30) October 17, 2023 Des pluies intenses, un risque d'inondations localisées Des cumuls de pluie conséquents sont attendus. Selon les prévisionnistes d'InfOccitanie, ils devraient être de l'ordre "de 80 à 150 mm en plaine intérieure, du Pic Saint-Loup à la Gardonnenque, de 150 à 200 mm sur le piémont du relief. En zone de relief, de la Montagne-Noire aux Cévennes ardéchoises, en passant par les contreforts sud de l’Espinouse, de l’Aigoual et du Larzac, on attend de 200 à 300 mm". Les cours d'eau sous surveillance Les cours d'eau vont forcément gonfler et des crues significatives sont à prévoir. L'Hérault, l'Orb, le Gardon, le Vidourle et la Cèze sont à surveiller ainsi que les affluents. Avec des risques d'inondations localisés. L'Aveyron en vigilance jaune Météo France place aussi à compter de ce mercredi 18 octobre l'Aveyron en vigilance jaune pluie-inondation. "Les pluies pourront être orageuses localement et affecteront principalement la moitié Nord du département, du Villefranchois au Causse de Sévérac, en donnant par endroits plus de 15 mm, voir jusqu'à 25-30 mm sur l'Aubrac. Les précipitations devraient être plus anecdotiques entre le Ségala, les Monts de Lacaune et le Saint-Affricain avec généralement moins de 5-8 mm", rapporte Météo Sud-Aveyron. Ce mardi soir, le préfet du Gard a décidé d'interdire le passage des transports scolaires et le ramassage des élèves ainsi que les cours et les activités dans plusieurs communes. Sept secteurs sont concernés. Voici la liste des établissements où il n'y aura pas de transports scolaires. [#VigilanceOrange] \u274c Suppression des transports scolaires, des cours et activités périscolaires dans 7 secteurs.



\u2705 Accueil maintenu par les établissements scolaires.



\u2139\ufe0f Consultez la liste des communes et établissements concernés sur : https://t.co/XMa8hUAWtR pic.twitter.com/C2KVDaHCmB — Préfet du Gard (@Prefet30) October 17, 2023 Les établissements publics concernés Alès Lycée Jean-Baptiste Dumas

Collège Jean-Racine

Collège Jean-Moulin

Collège Diderot

Collège Daudet Anduze Collège Florian Bessèges Collège Le Castellas Brignon Collège Le Gardonnenque Génolhac Collège La Regordane La Grand-Combe Collège Léo Larguier Le Martinet Collège Deparcieux Le Vigan Cité scolaire André-Chamson Lédignan Collège de Lédignan Quissac Collège Le Coutach Salindres Collège Jean-Baptiste Dumas Saint-Ambroix Collège Coussens Saint-Christol-lès-Alès Lycée Jacques Prévert Saint-Geniès-de-Malgoires Collège Frédéric Desmons Saint-Hippolyte-du-Fort Collège La Galaberte Saint-Jean-du-Gard Lycée Marie-Curie

Collège Marceau-Lapierre Les établissements privés concernés Le Vigan École Saint-Pierre Sumène École Saint-Joseph Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christophe Alès Collège-lycée Bellevue

Collège Taisson

Collège/lycée Lassalle

École Notre-Dame

École Taisson

École Saint-Eloy Saint-Martin-de-Valgagues École Saint-Régis La Grand-Combe École/collège/lycée Saint-Ambroix École/collège Saint-Joseph L'accueil reste en place dans les établissements En revanche, l’accueil restera en place dans les établissements scolaires.