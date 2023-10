Orages et pluies intenses : où des inondations sont à craindre à l'approche d'un fort épisode cévenol ?

Des pluies intenses et durables sont à prévoir ce mardi, elles pourraient s'installer jusqu'au week-end.

Un épisode de pluie durable et de forte intensité est à prévoir dans le sud du pays, essentiellement dans le Languedoc et les Cévennes, à partir de mardi 17 octobre 2023.

Les intempéries vont se renforcer mercredi et vont prendre un caractère orageux, Météo France annonce que des cumuls importants sont attendus en l'espace de 24 heures (localement de 120 à 150 mm sur les Cévennes). Parallèlement, de grosses rafales de vent vont souffler sur les côtes de la Méditerranée.

De jeudi 19 à samedi 21 octobre, le temps risque d'être perturbé sur une majorité du pays. Le passage de pluies intenses pourrait se poursuivre entre jeudi et vendredi sur le Languedoc, la Provence et les Alpes. Des vigilances orages et des risques d'inondation sont à prévoir.

Choc des températures en l'espace d'un week-end

Le début de ce mois d'octobre a été exceptionnellement chaud. La transition vers l'automne et ses températures de saison a été brutale dans plusieurs régions de France entre vendredi 13 et samedi 14. "La station de Strasbourg-Entzheim dépassait pour la première fois la barre des 30°C en octobre, battant largement son record mensuel avec 31,0 °C. La température moyenne quotidienne y a perdu 11 °C en deux jours (22,5 °C vendredi, 11,5 °C dimanche). Ce lundi matin, on relevait 2,2 °C", prend pour exemple Météo France.

Les températures pourraient légèrement remonter ce mardi 17 octobre malgré les épisodes de pluie attendus, puis elles risquent de dégringoler à nouveau à partir de vendredi.