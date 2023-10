CARTE. Fortes pluies orageuses : vigilance orange étendue, quatre départements désormais concernés

La vigilance orange pluie-inondation déclenchée par Météo France gagne du terrain, ce mercredi 18 octobre 2023. En début de matinée, ce sont désormais quatre départements qui sont impactés.

En Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans son premier bulletin du 17 octobre, Météo France avait mentionné l'Hérault et le Gard dans le cadre de cette vigilance orange pluie-inondation. L'Ardèche est venue s'ajouter au duo, avant que la région Auvergne-Rhône-Alpes ne voie un autre de ses secteurs être cités par les prévisionnistes. La Drôme est le quatrième territoire désormais impacté.

Quatre territoires sont placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo France. Météo France - Capture d'écran

Si l'alerte est d'ores et déjà active dans l'Hérault et le Gard, elle sera déclenchée plus tard dans la région voisine. Ce sera dès 16 heures en Ardèche, et dès 18 heures dans la Drôme.

"Fortes pluies orageuses"

Dans son bulletin du jour, Météo France évoque un "épisode de fortes pluies orageuses sur les Cévennes et plaines attenantes débutant ce mercredi matin et perdurant jusqu'à jeudi matin". Si les prévisions parlent d'un "épisode méditerranéen habituel pour la saison", il faut s'attendre à des "intensités pluvieuses et des cumuls ponctuels parfois remarquables, nécessitant une vigilance particulière. Sur les Cévennes, on attend de 100 à 200mm. En descendant vers la vallée du Rhône, on attend plus de 100mm en quelques heures, localement 150mm".

#météo \ud83c\udf27\ufe0f Une semaine perturbée, avec de fortes pluies dans le Sud-Est.



Ce mardi, un épisode de pluies durables se met en place sur le Languedoc et les Cévennes.



\u27a1\ufe0f Notre point sur la météo des prochains jours : https://t.co/FdkDWIbZGT pic.twitter.com/u0l6ibwgRT — Météo-France (@meteofrance) October 17, 2023

Plusieurs motifs de vigilance jaune

À noter que plusieurs motifs de vigilance jaune sont aussi d'actualité en France pour cette journée du mercredi 18 octobre 2023. Les quatre départements en orange devront aussi composer avec une vigilance jaune orages, qui touchera également, en Occitanie, la Lozère.

Une vigilance jaune vent violent est aussi active dans une grande partie ouest du pays, ainsi que le Pas-de-Calais, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et et l'Ain.

Enfin, une vigilance jaune vagues-submersion touche le littoral Atlantique allant de la Charente-Maritime au Finistère, et Vigicrues a activé son niveau jaune dans les départements qui sont mentionnés dans le cadre de l'alerte orange.