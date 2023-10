Orages, épisode de cévenol "durable" : le temps va radicalement changer cette semaine, voici les prévisions

Un épisode orageux violent et potentiellement durable est à craindre dès le début de semaine.

Il a fait exceptionnellement chaud et sec depuis la fin du mois de septembre, mais l'automne devrait enfin débuter cette semaine. Un front froid s'installe déjà depuis vendredi 13 octobre 2023 et s'étend progressivement sur le pays. Un retour de fortes intempéries est à prévoir.

Selon la Chaîne Météo, le temps va se dégrader à partir de lundi 16 octobre depuis le sud de la France. Le Languedoc, les Cévennes et une partie de la Provence seront les premiers touchés par un épisode cévenol qui s'annonce "durable et intense", avec "des risques d'inondation à redouter".

À partir de demain soir et jusqu'à vendredi, un épisode cévenol se met en place sur le Languedoc. Il s'annonce durable et intense, avec des risques d'#inondations à redouter. Soyez très prudents si vous êtes dans le #Gard, l'Hérault et en #Ardèche ! pic.twitter.com/59L3igAoc0 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 15, 2023

Ces orages peu mobiles pourraient se bloquer dans le Gard, l'Hérault et les Cévennes. Jusqu'à 200 mm de cumuls de pluie pourraient tomber. "Avec une température de l'eau supérieure de 3 à 4°C aux normales et l'arrivée de cette dépression entre les Baléares et le golfe du Lion, tous ces éléments pourraient contribuer à renforcer l'instabilité de la masse d'air et occasionner des phénomènes ponctuellement violents".

Des vigilances orages pourraient être lancées dans la journée de lundi et durer une partie de la semaine.

Changement de temps radical

Le temps a radicalement changé en très peu de temps, après ce début de mois d'octobre de tous les records (de chaleur). Entre vendredi et samedi, les maximales ont chuté de 10 à 15°C dans la plupart des régions du pays. Météo France rapporte notamment 31°C à Strasbourg (Bas-Rhin) le vendredi, pour 15°C de maximales le lendemain.

Dans la moitié nord de la France, la matinée sera froide lundi 16 octobre (5°C à Lille, 7°C à Paris, 9°C à Lyon) quand il fera encore doux sur le pourtour méditerranéen (17°C à Perpignan, 18°C à Marseille, 19°C à Nice). Dans l'après-midi, on atteindra toujours les 20°C dans le Sud-Ouest quand on stagnera maximum à 15°C dans la moitié nord.