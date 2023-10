CARTE. Pluies, orages, inondations : épisode méditerranéen et fortes précipitations, deux départements en vigilance orange, dix-sept en jaune

Un épisode méditerranéen se forme ce mardi 17 octobre 2023 avec son point d'intensité prévu pour mercredi 18 juin. En Occitanie, l'Hérault et le Gard sont placés en alerte orange pluie-inondation, orages et crues.

Après une première quinzaine d'octobre particulièrement chaude avec des températures qui ont prolongé l'été, on semble rentrer dans la saison automnale avec le retour des pluies.

Un épisode méditerranéen se forme

Météo France annonce un épisode méditerranéen pour la journée de mercredi 18 octobre 2023. "Il se met en place dans la soirée de ce mardi 17, s'intensifiant surtout à partir de mercredi 18 octobre matin".

Depuis ce mardi matin, "des pluies concernent le département de l'Hérault mais sans aspect orageux".

\ud83d\udca6\ud83d\udca6\u2614\ufe0f L'épisode cévenol qui se met en place entre ce mardi et mercredi soir apportera des cumuls de pluie importants sur les contreforts des Cévennes. On attend 150 à 200 millimètres et localement 250 mm sur l'ensemble de l'épisode. #fortespluie #episodecevenol pic.twitter.com/pl2sfkICKD — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 17, 2023

L'Hérault et le Gard en vigilance orange

Dans son bulletin météo réactualisé à 16 h ce mardi 17 octobre, Météo France confirme le placement en vigilance orange pluie-inondation, orages et crues pour deux départements de France, en Occitanie, l'Hérault et le Gard. Et place également 17 autres départements en vigilance jaune.

\ud83d\udd36 2 départements en Orange pic.twitter.com/DkmfEd6TTj — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 17, 2023

17 départements en vigilance jaune

Trois départements d'Occitanie sont placés en vigilance jaune pluie-inondation, orages ou vent.

Aveyron (pluie-inondation)

Lozère (pluie-inondation, orages)

Ardèche (pluie-inondation, orages, crues)

Drôme (pluie-inondation)

Haute-Loire (vent)

Loire (vent)

Rhône (vent)

Ain (vent)

Hautes-Pyrénées (vent)

Pyrénées-Atlantiques (vent)

Charente-Maritime (vagues submersion)

Vendée (vagues submersion, vent, pluie-inondation)

Loire-Atlantique (vagues submersion, vent, pluie-inondation)

Morbihan (vagues submersion, vent, pluie-inondation)

Finistère (vagues submersion, vent, pluie-inondation, crues)

Côtes d'Armor (vent)

Manche (vent)

Deux départements placés en vigilance orange et 17 autres en jaune. Document - Météo France

La vigilance jaune pourrait être réévaluée

Toujours selon Météo France, "l'incertitude porte surtout sur la localisation précise des plus fortes pluies. Les régions de plaine devraient être moins touchées a priori mais il convient de se tenir informé de l'évolution de la situation. Par ailleurs, les départements limitrophes en vigilance jaune pourraient voir leur niveau de vigilance évoluer à la hausse, l'Ardèche notamment.

Des précipitations jusqu'à 80 mm par heure attendues

"Les pluies vont s'intensifier en fin de nuit et de matinée de mercredi 18 octobre, notamment sur l'Hérault et le Gard, en particulier sur le relief et les premiers contreforts cévenols. Elles seront par endroits peu mobiles avec des intensités jusqu'à 80 mm par heure, surtout en fin d'après-midi et soirée", précise Météo France.

La pluie marquera cette journée de mercredi 18 octobre. Document - Météo France

Des pointes jusqu'à 250 mm

Le cumul total sur l'épisode pourrait avoisiner "les 150 à 200 mm sur les Cévennes et leur piémont, avec des pointes possibles à 250 mm (voire un peu plus très localement)".