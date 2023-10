CARTE. Fortes pluies orageuses : deux départements d'Occitanie vont basculer en vigilance orange

Une vigilance orange pluie-inondation va toucher l'Occitanie, et particulièrement deux de ses départements, comme l'a prévu Météo France.

Si cette journée du mardi 17 octobre est marquée par une absence de vigilance particulière sur la quasi-totalité du pays (le 64 et le 65 sont en jaune pour le vent), celle du 18 verra un changement de couleur s'orchestrer, notamment sur la région Occitanie.

Deux départements en orange

En effet, Météo France a d'ores et déjà annoncé qu'à compter de 10 heures, mercredi 18 octobre 2023, l'Hérault et le Gard basculeront en vigilance orange pluie-inondation, en plus d'une vigilance jaune orages. Les prévisionnistes évoquent de "fortes pluies orageuses attendues sur les Cévennes et leur piémont".

Vigilance orange dans deux départements d'Occitanie, mercredi 18 octobre 2023. Météo France - Capture d'écran

Cumuls parfois "supérieurs à 250 mm"

Très concrètement, le bulletin parle d'un changement d'ambiance dès la matinée de mercredi. "Les pluies déjà présentes depuis la veille deviendront orageuses et s'intensifieront sur les reliefs de l'Hérault et du Gard", indique Météo France, avec des "cumuls qui pourront atteindre par endroits des valeurs supérieures à 250 mm sur les reliefs entre Espinouse et Cévennes".

Concernant la durée, ces fortes pluies devraient se maintenir toute la journée de mercredi, "possiblement jusqu'en milieu de nuit de mercredi à jeudi au moins. Elles seront par endroits peu mobiles avec des intensités de l'ordre de 80mm/h". Quant aux plaines héraultaises et gardoises, selon Météo France, elles "restent à l'écart des plus fortes pluies a priori".

Trois départements en jaune

En Occitanie, d'autres vigilances seront actives durant la journée de mercredi. Mais pour l'heure, Météo France n'a parlé que d'une couleur jaune. Du vent dans les Hautes-Pyrénées, de la pluie en Aveyron et un cumul pluie-orages en Lozère. Voici les heures d'activité :