Météo France place un troisième département en vigilance orange pluie-inondation ce mercredi 18 octobre. L'Ardèche rejoint l'Hérault et le Gard. L'Aveyron est en alerte jaune. Des pluies intenses et de forts cumuls avec des risques d'inondations localisées sont attendus.

Alors que la pluie est de retour, depuis cette nuit, les précipitations se renforcent en prenant un caractère instable et débordent, dans une moindre mesure, sur le Larzac, les Cévennes aveyronnaises, lozériennes et ardéchoises. Dès ce mercredi 18 octobre matin, elles sont annoncées intenses essentiellement sur l’Hérault, le Gard et l’Ardèche.

Hérault, Gard, Ardèche en vigilance orange pluie-inondation

Un épisode de pluie durable et de forte intensité est à prévoir dans le sud du pays, essentiellement dans le Languedoc et les Cévennes, jusqu'à ce vendredi 20 octobre.

\ud83d\udd36 3 départements en Orange pic.twitter.com/DHHqREU7uG — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 18, 2023

Face à cet épisode méditerranéen attendu entre le 18 et le 20 octobre, Météo France place en vigilance orange pluie-inondation, orages et crues les départements de l'Hérault et du Gard, en Occitanie. Ainsi que l'Ardèche.

"Jusqu'à 80 mm en 1 heure"

"Ce mercredi matin, les fortes pluies orageuses perdurent. Elles pourront donner lieu à des cumuls de l’ordre 30 à 50 mm voire localement 80 mm en peu de temps", détaille Météo France. Au fil de la journée, "les pluies intenses se maintiennent sur les Cévennes héraultaises, gardoises et ardéchoises".

200 à 250 mm de pluies en 24 h sur les Cévennes du Gard et de l'Hérault

La vigilance est de mise, notamment sur l'Ardèche, où "un débordement sur les plaines n’est pas exclu. Sur les Cévennes du Gard et de l’Hérault, ce sont 200 à 250 mm de pluie qui viendraient, en 24 heures, s’ajouter à ceux tombés la veille".

\ud83d\udca6\ud83d\udca6\u2614\ufe0f L'épisode cévenol qui se met en place entre ce mardi et mercredi soir apportera des cumuls de pluie importants sur les contreforts des Cévennes. On attend 150 à 200 millimètres et localement 250 mm sur l'ensemble de l'épisode. #fortespluie #episodecevenol pic.twitter.com/pl2sfkICKD — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 17, 2023

Concernant les Cévennes ardéchoises, les cumuls atteindraient, en 24 heures, "les 70 à 100 mm voire localement les 150 mm".

Surveillance ce mercredi soir

Comme le détaille InfOccitanie, "une surveillance sera nécessaire pour la soirée de mercredi 18 octobre. Les cumuls de pluie deviendront importants, de l’ordre de 200 à 300 mm d’ici jeudi matin en Cévennes, voire 350 mm".

De possibles crues des cours d'eau

Des crues des cours d’eau issus du relief cévenol vont se produire. Plutôt donc entre mercredi soir et jeudi matin.

Le Gardon, la Cèze, l’Hérault, l’Orb et le Vidourle ainsi que leurs affluents sont à surveiller. Des débordements localisés pourraient se produire ainsi que des inondations localisées.

Transports scolaires et cours annulés dans plusieurs communes du Gard

Mardi 17 octobre, le préfet du Gard a annoncé supprimer le ramassage scolaire des élèves dans sept secteurs ainsi que les cours. En revanche, l'accueil des élèves s'effectue dans les établissements scolaires.

>> Cliquez ici pour savoir quelles sont les communes et établissements concernés.

[#VigilanceOrange] \u274c Suppression des transports scolaires, des cours et activités périscolaires dans 7 secteurs.



\u2705 Accueil maintenu par les établissements scolaires.



\u2139\ufe0f Consultez la liste des communes et établissements concernés sur : https://t.co/XMa8hUAWtR pic.twitter.com/C2KVDaHCmB — Préfet du Gard (@Prefet30) October 17, 2023

27 départements en vigilance jaune

Au total, 27 autres départements dont trois d'Occitanie sont placés en vigilance jaune.

Aveyron (pluie-inondation)

Lozère (pluie-inondation, orages)

Ardèche (pluie-inondation, orages, crues)

Drôme (pluie-inondation)

Haute-Loire (vent)

Loire (vent)

Rhône (vent)

Ain (vent)

Hautes-Pyrénées (vent)

Pyrénées-Atlantiques (vent)

Charente-Maritime (vagues submersion)

Vendée (vagues submersion, vent, pluie-inondation)

Loire-Atlantique (vagues submersion, vent, pluie-inondation)

Morbihan (vagues submersion, vent, pluie-inondation)

Finistère (vagues submersion, vent, pluie-inondation, crues)

Côtes d'Armor (vent)

Manche (vent)

Haute Corse (orages)

Corse du Sud (orages)

Var (orages)

Alpes-Maritimes (orages)

Pas-de-Calais (vent)

Eure (vent)

Calvados (vent)

Orne (vent)

Mayenne (vent)

Maine-et-Loire (vent)

Ille-et-Vilaine (vent)