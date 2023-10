CARTES. Double vigilance jaune en Aveyron, 10 départements d'Occitanie sous surveillance ce vendredi

Si les Alpes-Maritimes sont en alerte rouge ce vendredi 20 octobre 2023 face aux pluies, 65 autres départements du pays voient la vigilance être au niveau jaune. Et ce, face à divers motifs. Quasiment toute l'Occitanie est concernée.

La météo joue encore des tours, ce vendredi 20 octobre 2023, en France. Les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge pluie-inondation, et six autres départements du sud-est virent, eux, à l'orange. Pour une grande partie du reste de l'Hexagone, c'est une alerte de niveau jaune qu'il faut surveiller. À laquelle l'Occitanie n'échappe pas.

65 départements en jaune, 10 en Occitanie

65 départements sont en vigilance jaune ce vendredi en France. Et parmi les 13 qui composent la région Occitanie, cela en concernera 10, durant la journée du 20 octobre 2023. Il n'y en aura donc que trois qui seront exemptés de toute alerte météo : la Lozère, le Tarn et l'Aude. Ce sont d'ailleurs les seuls secteurs de la partie sud du pays à connaître ce cas de figure. Pour les autres, il faudra se méfier d'un ou plusieurs motifs, certains territoires étant touchés par une double vigilance jaune.

10 des 13 départements de la région Occitanie font face à une vigilance météo, ce vendredi 20 octobre 2023. Météo France - Capture d'écran

Quel motif et quand ?

Quels sont donc les motifs qui doivent susciter la vigilance de nos départements, et à quelle heure ces alertes seront-elles actives ce vendredi ? L'Aveyron et le Gard devront garder les yeux rivés sur deux phénomènes. On fait le point :

Aveyron : pluie (toute la journée) et vent (dès 14 heures)

Gard : vagues-submersion (jusqu'à 16 heures) et crues

Lot, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Ariège : vent (de 12 heures à 22 heures)

Gers, Hautes-Pyrénées : vent (de 10 heures à 22 heures)

Pyrénées-Orientales : orages (de 13 heures à 19 heures)

Hérault : vagues (jusqu'à 12 heures)

Quelle météo aujourd'hui ?

Le temps sera perturbé dans la région. Les températures peineront à atteindre la barre des 20°C : ce sera le cas sur le littoral où de belles éclaircies seront à signaler. L'atmosphère sera, sinon, pluvieuse sur la quasi-totalité de l'Occitanie, ce vendredi 20 octobre 2023.