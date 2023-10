Paris 2024 : pourquoi de nouvelles perquisitions sont menées dans les locaux du Comité des JO ?

A un an des Jeux Olympiques, le Comité d'organisation est à nouveau visé par une enquête.

Le comité d'organisation des Jeux olympiques 2024 est visé par une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts, favoritisme et recel concernant plusieurs marchés liés au JO de l'an prochain à Paris, a annoncé jeudi 19 octobre 2023 le parquet national financier (PNF).

Une perquisition a été menée mercredi au Comité d'organisation ainsi que dans les locaux des sociétés Double2, Ubibene, Obo et Paname24, a indiqué le PNF, confirmant une information de l'AFP. Ces agences sont chargées des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques 2024.

L'enquête a été ouverte postérieurement aux perquisitions menées le 20 juin dernier, précise le PNF.

Deux enquêtes ouvertes en 2017 et 2022

A cette date, le parquet avait mené des perquisitions au siège du comité d'organisation des JO 2024 dans le cadre de deux enquêtes ouvertes en 2017 et en 2022.

Celle de 2017 porte sur des chefs de prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et recel de favoritisme visant plusieurs marchés passés notamment par le comité d'organisation. L'enquête lancée en 2022 porte quant à elle sur des chefs de prise illégale d'intérêts, favoritisme et recel de favoritisme portant sur plusieurs marchés passés par comité d'organisation et la Solideo, l'établissement public chargé des infrastructures olympiques et paralympiques.

Dans un communiqué, les organisateurs des JO de Paris 2024 ont confirmé la perquisition menée mercredi et dit "collaborer pleinement" à l'enquête.