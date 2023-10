VIDEO. Opération coup de poing, lavande, chiens loups et Mont Blanc au menu du JT des territoires

Chaque fin de semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à la rencontre des acteurs de l'actualité

Au sommaire

OPÉRATION COUP DE POING À NÎMES

Opération coup de poing des forces de l’ordre dans un quartier sensible de Nîmes avec viàOccitanie.

LA LAVANDE VICTIME DE LA SURPRODUCTION

À Valensole, dans les Alpes de Hautes-Provence, les producteurs de lavande sont en crise et n’ont pas d’autre choix que de brûler leurs plants. C’est ce qu'à constaté notre partenaire La Provence.

LES PLUS BEAUX CHIENS LOUPS SONT BRETONS

Bien loin de la traditionnelle image du loup, Oracle et Maiky ont un regard profond et attachant. Une équipe de TVR a rencontré ces deux chiens loups champions du monde.

LE TRÉSOR DU MONT BLANC MIS AUX ENCHÈRES

L’histoire est incroyable, une partie du trésor découvert par un alpiniste sur un glacier du Mont Blanc en 2013 a été vendue aux enchères. 8Montblanc a suivi cette vente pas comme les autres.