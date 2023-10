CARTES ANIMÉES. Orages, crues, vents à plus de 100 km/h : 34 départements en vigilance jaune ce samedi

Météo France a publié son bulletin de vigilance pour la journée de ce samedi 21 octobre : vents forts, mer grosse, risques de crues, pluie et orages sont au programme.



Aline a du souffle. Cette grosse dépression qui a secoué le sud-est de la France dans la nuit de jeudi à vendredi et provoqué un épisode méditerranéen est également présente sur le golfe d'Aquitaine, et c'est de là qu'elle va générer des vents forts qui vont traverser la France ce samedi 21 octobre. Des vents jusqu'à 120 km/h près des côtes atlantiques son attendus, et jusqu'à 100 km/h à l'intérieur des terres, notamment la pointe bretonne, le nord et l'ouest de la région parisienne; ainsi que dans le sud-ouest, principalement sur les départements au pied des Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à l'Aude.

Le #vent se renforce en ce moment-même sur les côtes aquitaines et va se généraliser tout le long des côtes atlantiques et ouest Manche pour la soirée et la nuit prochaine. Localement jusqu'à 120 km/h près des côtes et 100 km/h dans l'intérieur des terres du Sud-Ouest. pic.twitter.com/MdYX6rQzt8 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 20, 2023

34 départements au total en vigilance jaune

Météo France a placé au total 34 départements en vigilance jaune pour ce samedi, dont 26 départements en vigilance jaune pour ces vents forts, sur les côtes atlantiques, dans le nord-ouest et l'est de la France.

5 départements vont encore connaître ce samedi des orages, assez forts pour justifier d'une vigilance jaune jusqu'à 16 heures :

Charente-Maritime

Landes

Gironde

Les deux départements corses

Et ce sont 6 départements qui pourraient connaître des pluies assez fortes pour provoquer des inondations :

Pas-de-Calais

Seine-Maritime

Manche

Finistère

Gironde

Landes

La tempête Aline sera également responsable d'une grosse houle, notamment sur les Landes, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques et la Corse-du-Sud, placés en vigilance jaune pour les vagues et les risques de submersion.

Enfin, touchés la veille par l'épisode méditerranéen, générateur de pluies intenses et d'orages, cinq départements demeurent en vigilance jaune pour les risques de crues :

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Isère

Ardèche

Gard

Les prévisions pour les trois jours à venir

Samedi venteux, dimanche clément avant le retour des pluies lundi, voici les prévisions de la chaîne Météo Express, qui concerne la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.