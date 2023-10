Tout le sud-ouest de la France et une partie du Massif Central sont impactés par la hausse du nombre de foyers contaminés, mais également des départements de l'est du pays, à cause de foyers recensés en Suisse. Au total 37 départements français sont concernés par cette épidémie. On fait le point.



La maladie hémorragique épizootique (MHE), surnommée le Covid de la vache, gagne du terrain en France, selon le dernier point publié ce vendredi 20 octobre par le ministère de l'Agriculture. A cette datge, 1 194 foyers de maladie hémorragique épizootique ont été recensés en France dans des élevages français, concentrés dans le sud-ouest du pays, dans les 8 départements suivants : Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Haute-Garonne

Gers

Landes

Ariège

Aude

Tarn Au moins un élevage contaminé par la MHE a été détecté dans ce dernier département, ce qui fait étendre un peu plus la zone réglementée de 150 km autour des foyers. désormais, pratiquement tout le sud-ouest est touché par cette zone réglementée qui limite l'activité des élevages. Voici les départements du sud-ouest de la France et du Massif Central impactés par cette zone réglementée. 13 départements le sont en totalité : Landes

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Lot-et-Garonne

Gers

Tarn-et-Garonne

Haute-Garonne

Ariège

Aveyron

Tarn

Aude

Pyrénées-Orientales

Hérault 9 départements le sont partiellement : Gironde

Dordogne

Lot

Corrèze

Cantal

Lozère

Haute-Loire

Ardèche

Gard 1 194 foyers de MHE recensés en France. Repro Centre Presse - Ministère de l'Agriculture Des départements de l'est de la France désormais concernés Deux foyers de "Covid de la vache" sont aussi apparus en Suisse depuis le 9 octobre, ce qui place des départements français en zone réglementée. 4 départements le sont totalement : Haut-Rhin

Territoire de Belfort

Haute-Saône

Doubs 11 départements le sont partiellement : Bas-Rhin

Moselle

Meurthe-et-Moselle

Vosges

Haute-Marne

Côte-d'Or

Jura

Saône-et-Loire

Ain

Savoie

Haute-Savoie Une nouvelle zone réglementée à l'est de la France, venue de Suisse. Repro Centre Presse - Ministère de l'Agriculture Dans les départements partiellement intégrées dans ces zones réglementées, pour savoir si votre commune est concernée, rendez-vous sur le site du ministère de l'Agriculture. Des mesures sanitaires plutôt efficaces Si la maladie hémorragique épizootique n'est pas transmissible à l'homme, une étude du ministère est engagée dans des élevages infectés pour consolider les données de mortalité et de morbidité de la maladie sur les élevages. Qui fait savoir également que les soins mis en oeuvre sur les animaux contaminés "permettent dans la quasi-totalité des cas une guérison en quelques jours".