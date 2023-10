Football : un nul tout en émotions pour Rodez contre Bastia

D'abord menés et en difficulté dans le jeu, les Ruthénois sont revenus sur Bastia au prix d'une deuxième période de haute volée, ce samedi soir pour le compte de la 11e journée de Ligue 2. Sans toutefois parvenir cette fois à renverser totalement la vapeur, mais en donnant à son public de sacrées émotions fortes ! Un nul 1-1 au final qui les place 5es au classement provisoire.

Dans un demi-stade Paul-Lignon comble (plus de 3000 personnes), les Ruthénois ont été cueillis à froid ce samedi soir par le SCB et Facinet Conte.

Dès la 3e minute de jeu, l'attaquant corse s'est joué de Bradley Danger sur une longue course, depuis la ligne médiane, jusqu'à battre en duel Mpasi. Le défenseur et capitaine ruthénois étant fautif de n'avoir pas annihilé cette action assez tôt.

Surtout, ce but a jeté un froid dans un stade qui n'a pourtant pas dit son dernier mot. Loin s'en faut. Il faut dire qu'il y a quinze jours contre Caen, il est passé par toutes les émotions avant de voir ses protégés l'emporter de manière éminemment spectaculaire, 5-3.

Encore deux visages, Haag a beaucoup manqué, pas les émotions

Et cette fois encore, de remontée fantastique sang et or, il y eut. Tout du moins, la bande à Killian Corredor a montré un tout autre visage en deuxième période. Il faut dire qu'en première, c'était très compliqué pour elle. Battue dans les duels notamment, avec une absence pour suspension de Giovanni Haag qui a clairement porté préjudice au milieu rouergat.

Et comme un symbole, c'est l'entrant Clément Depres qui a remis les deux formations à égalité (67e), dans une période d'intense domination locale. Sur un centre de Buades, le Nîmois a placé un coup de caboche imparable. Du grand art. Sa première réalisation de la saison.

Le point de départ d'une fin de match lors de laquelle, sur le terrain les Ruthénois ont tout donné et ont eu plusieurs occasions franches de passer devant (notamment Corredor avec un poteau sortant à la 90e+1), et en tribunes le public a adoré vivre une nouvelle fois des minutes endiablées. Sans pour autant goûter à nouveau la saveur du succès.

À noter que la prochaine sortie de l'équipe coachée par Didier Santini sera scrutée de très près par la France du foot. Ce sera à Bordeaux samedi prochain (15 heures), près de cinq mois après l'ultime journée de la saison dernière qui a fait couler beaucoup d'encre...