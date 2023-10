Villefranche-de-Rouergue. La décroissance s’explique en conférence, ce mardi

Le concept de décroissance serait-il synonyme de récession ? Nombreux sont les travaux académiques qui proposent aujourd’hui une vision enthousiasmante d’un nouveau système économique où prospérité et décroissance battent en brèche le "There is no alternative" présenté par Margaret Thatcher comme le seul paradigme du XXIe siècle. Ainsi, l’université rurale Quercy Rouergue organise une conférence autour de ces questions, pour découvrir la pensée d’auteur comme Paul Ariès, le philosophe japonais Kohei Saito, Timothée Parrique.

Rendez-vous ce mardi 24 octobre, aux Fleurines. Une conférence présentée par Jean-Michel Hupé, chercheur en écologie politique à l’Université Jean Jaurès de Toulouse,

"Croissance, décroissance… Avons-nous le choix ?" – Conférence organisée par le Café des Qrieux de l’Urqr. Participation libre.