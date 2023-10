Najac. Association E’SéME : des vélos électriques pour la mobilité des jeunes

L’association E’SéME (École du Ségala des métiers de l’écologie), mène depuis février 2022 à Najac, des activités de formations (gratuites) en faveur des jeunes de 16 à 25 ans sur les métiers manuels de la transition écologique (avec notamment des spécialisations éco-construction et gestion des espaces verts et naturels).

"Ces dispositifs accueillent en priorité des jeunes en recherche dans leur parcours et/ou en besoin d’insertion professionnelle, tout en leur permettant de mettre du sens et de l’engagement dans leurs projets", explique l’association.

Ce projet est mené avec l’appui de la Région Occitanie et dans le cadre du Réseau national des écoles êTRE regroupant à ce jour 19 écoles en France. Ce mois-ci, l’association a bénéficié d’un soutien financier de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées. "Nous avons en effet bénéficié d’une aide financière de leur part dans le cadre d’un appel à projet orienté sur la transition écologique", ajoute l’association.

"L’aide apportée nous a notamment permis d’investir dans l’achat de vélos électriques. En effet, quand nous accueillons les jeunes en formation pour une durée de trois mois, nous mettons à leur disposition un hébergement dans notre tiers-lieu rural de Mergieux pour faciliter leur accès au dispositif, certains venant de tous les coins de l’Aveyron, voire de plus loin. De par leur âge et leur parcours respectifs, rares sont ceux qui sont mobiles. L’accès à un moyen de transport écologique et adapté à la topographie de notre implantation devient alors pour eux un élément clef pour favoriser lien social et leur autonomie pendant tout le temps de leur formation".