Occitanie : atteinte de la maladie d'Alzheimer, une septuagénaire disparaît dans Perpignan

Elle a été vue pour la dernière fois ce samedi 21 octobre devant l'Ehpad où elle est accueillie en hospitalisation de jour.



Sa fille Elisabeth l'a déposé ce samedi 21 octobre devant l'Ehpad Villa Saint-François qui l'accueille habituellement en hospitalisation, mais lorsqu'elle est revenue la chercher, sa mère avait disparu. Depuis le début de l'après-midi, Maria Dias, 73 ans, est introuvable, rapporte L'Indépendant.

Une caméra de surveillance la montre sortant de l'Ehpad vers 13h30. Le commissariat de police est alerté, sa fille qui habite Toulouges l'a cherché tout la nuit avec d'autres personnes dans la ville, questionnant les taxis, collant et distribuant plus de 300 affichettes, mais Maria Dias reste introuvable plus de 24 heures après sa disparition.

Maria Dias souffre de la maladie d'Alzheimer, elle ne parle pas français, mesure 1,60 m, les cheveux gris-blanc, de corpulence moyenne, et porte des lunettes. Elle est habillée d'unn gilet violet, d'un jean bleu foncé, et de baskets blancs.

Pour toute information la concernant, contacter le commissariat au 4 68 35 70 00.