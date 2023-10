Paris : dans les 3e et 4e arrondissements, le plan de circulation revu

Dans le cadre de la mise en place de la Zone à Trafic Limité (ZTL) visant à réduire la circulation automobile dans le centre de Paris, et de la démarche « Embellir votre quartier » visant à coordonner les interventions sur l’espace public, la Mairie de Paris Centre porte une refonte du plan de circulation des 3e et 4e arrondissements, concertée avec les habitants et les acteurs locaux en 2021-2022, dont la mise en œuvre est réalisée dès le premier semestre 2023.

Les quartiers du Marais, des Enfants Rouges, des Arts et Métiers, de l’Arsenal, des Îles Saint Louis et de la Cité sont appréciés de leurs habitants et visiteurs tant pour leur richesse culturelle que pour l’hyper-proximité des services nécessaires à la vie quotidienne, lié à leur configuration particulière caractérisée par des rues étroites générant une très forte densité piétonne. Leur situation géographique centrale en fait, toutefois, un itinéraire de « raccourci » propice au trafic de transit, c’est-à-dire qui ne fait que passer, provoquant ainsi congestion et nuisances pour les habitants : bruit, insécurité routière, pollution de l’air et dégradation des conditions de circulation pour les bus et les usagers locaux qui ont besoin de circuler en véhicule.

Alors que 70 % des ménages du quartier ne possèdent pas de voiture et que seuls 8 % des trajets domicile-travail des habitants s’effectuent en véhicule, souvent pour des trajets intra-muros (source : APUR, 2019), ces nuisances sont devenues inacceptables pour beaucoup de citoyens, en premier lieu pour les familles qui y sont confrontées sur le chemin de l’école et interpellent fortement les pouvoirs publics pour y apporter une réponse.

Le plan de circulation retenu vise ainsi, avant tout, à améliorer le confort des piétons, qui sont les usagers prioritaires des politiques publiques de la Mairie Paris Centre et de la Ville de Paris. Ces derniers, et notamment les plus vulnérables d’entre eux, à commencer par les enfants et leur famille, les séniors et les personnes à mobilité réduite, pour qui le métro est rarement accessible, sont également souvent des usagers des transports en commun de surface. Ainsi, dans chaque projet d’aménagement porté par la Mairie, sont favorisés avant tout la sécurité et le confort des piétons et la fluidité de circulation des bus. Environ 600 m de voies bus sont créées dans le Marais avec ce nouveau plan de circulation.

A l’exception de quelques très courtes portions de rue entièrement piétonnisées (par exemple une partie de la rue de l’Hôtel de Ville), toutes les adresses qui sont aujourd’hui accessibles en voiture le resteront avec ce nouveau plan de circulation, pour les riverains, livreurs, artisans, visiteurs ponctuels, etc..

Mise en œuvre du nouveau plan de circulation

La Mairie de Paris Centre s’est appuyée sur l’expertise et les avis des participants des trois ateliers de concertation, ainsi que sur les avis de la RATP et des concessionnaires de parking consultés, pour consolider le nouveau plan de circulation du secteur. Les mesures retenues tiennent largement compte de cette phase de concertation qui a permis des évolutions importantes, tout en conservant les objectifs initiaux de la démarche. Parmi la quarantaine de propositions initiales, la concertation a permis de cibler une vingtaine d’évolutions prioritaires.