Paris : la place Denfert-Rochereau s'apprête à changer de visage

Une nouvelle étape de la concertation sur le futur projet de la place Denfert-Rochereau s'est ouverte le 11 octobre 2023 afin d'inventer une place plus agréable et mieux partagée.



À la fois patrimoine historique et emblématique de Paris, lieu de connexion entre moyens de transport, site événementiel, Denfert-Rochereau rayonne bien au-delà de l’arrondissement. Elle est simultanément un quartier de vie, de loisirs et de travail. Mais comment la place peut-elle accueillir de manière harmonieuse ces différents usages, pour devenir une place accessible et confortable pour toutes et tous ?

Les rendez-vous à venir

Inscrivez-vous aux événements en envoyant un message à citoyennetemairie14@paris.fr

jeudi 9 novembre à 18h30 : Balade-atelier participatif « Usages »

mercredi 22 novembre à 19h : Réunion de clôture

Co-concevoir la place de demain

Pour imaginer le renouveau de cet espace, cette concertation est ouverte à l’attention de celles et ceux qui vivent à proximité de la place, la fréquentent dans le cadre de leur travail, leurs loisirs, leurs déplacements, ou y viennent en touristes. Le premier enjeu consiste à mieux connaître les usages actuels de la place, les besoins et les attentes, pour ensuite élaborer ensemble le projet le plus adapté.