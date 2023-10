De jeunes joueurs se mobilisent pour la Palestine... sur Roblox

(ETX Daily Up) - Les joueurs de Roblox sont souvent trop jeunes pour sortir manifester dans la rue. Certains ont trouvé une alternative en créant dans Roblox un espace virtuel dans lequel ils se sont réunis pour montrer leur soutien à la Palestine.

Baptisée "(PALESTINE) Dataran tanjung mas", la mobilisation a été créée par l'utilisateur "Tanah Melayu Official", d'après la page Roblox et a fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, l'une des vidéos de l'utilisateur cikguzyd a atteint les deux millions de vues tandis que sur X (anciennement Twitter), une autre vidéo publiée par un utilisateur différent a réalisé plus de 8 millions de vues. Dans les deux vidéos, on peut voir un large groupe de joueurs porter les drapeaux palestinien et malaisien, marcher dans les rues numériques du jeu, avant de se positionner devant des pancartes "Solidarity untukmu Palestine" ("Solidarité avec la Palestine", en indonésien) et "Solidarity for you Palestine". "Ils sont trop jeunes pour protester dans la vraie vie alors ils protestent sur Roblox", a commenté l'utilisateur @seemTV sous la vidéo sur X.





roblox players are doing more for palestine than politicians ?pic.twitter.com/p1heuoNhEE — Hurt CoPain (@SaeedDiCaprio) 24 octobre 2023

y’all my cousin is 15 and couldn’t join a protest so she just went to one on roblox bro i’m crying ????? — salsabeel سلسبيل ??? (@funnecfox) 23 octobre 2023

Créée le 14 octobre 2023, l'expérience a depuis atteint plus de 280.000 visites. En plus de manifester virtuellement, les joueurs peuvent également faire des dons. En entrant dans le jeu, les participants peuvent découvrir le tableau des meilleurs donateurs. A ce jour, la plus grosse somme a atteint 24.000 Robux, la devise virtuelle de Roblox, soit l’équivalent de 300 euros.

"Nous sommes profondément attristés par l'horrible tragédie qui se déroule en Israël et à Gaza, et nous sommes de tout cœur avec ceux qui sont touchés dans la région ou qui y ont des proches, de la famille ou des amis. Bien que nos normes communautaires permettent l'expression de la solidarité, nous n'autorisons pas les contenus qui soutiennent ou excusent la violence, encouragent le terrorisme ou la haine contre des individus ou des groupes, ou appellent à soutenir un parti politique spécifique. Nous disposons d'une équipe d'experts composée de milliers de modérateurs et d'outils de détection automatisés pour surveiller notre plateforme. Nous prendrons rapidement des mesures à l'encontre de tout contenu ou individu qui enfreindrait nos normes. Nous encourageons également toute personne à signaler tout contenu ou comportement non conforme à nos normes communautaires en utilisant la fonction Signaler un abus", a déclaré un porte-parole de Roblox à Mashable.

Selon le site de Techcrunch, le jeu a mis hors ligne le serveur qui héberge cet événement pendant quelques heures, au cours de la journée du 25 octobre, afin, probablement, de vérifier si aucune règle communautaire n'aurait été enfreinte.

D'après les derniers données partagées par Roblox, le jeu compte 66 millions d'utilisateurs par jour qui ont passé 14 milliards d'heures rien que lors du premier trimestre 2023. Considéré comme un jeu en ligne principalement pour les mineurs, le jeu a pris un nouveau tournant : "La tranche d'âge qui connaît la croissance la plus rapide sur Roblox est celle des 17-24 ans et, en 2022, 38% de nos utilisateurs actifs quotidiens étaient âgés de 17 ans et plus", a précisé Manuel Bronstein, Chief Product Officer sur le blog officiel.