Quésaco : le 'brain rot', ou comment les memes affectent notre cerveau

(ETX Daily Up) - Si vous ne pouvez pas vous empêcher de parler avec des références d'internet, vous souffrez sans doute du "brain rot". Derrière ce terme peu reluisant se cache un nouvel effet pour le moins négatif lié à une trop grande utilisation des réseaux sociaux.

Le "brain rot", littéralement la "pourriture du cerveau", est un terme utilisé pour décrire un phénomène lié à la dépendance excessive aux informations trouvées sur Internet au point de les citer constamment dans les conversations de la vie réelle. A force d'être abreuvé par des millions d'informations, l'utilisateur ne réfléchirait plus par lui-même, laissant ainsi son "cerveau pourrir".

Sur internet, on les appelle les "réfs". Popularisées notamment grâce à l'ancienne plateforme Vine, c'est sur TikTok que les "réfs" font désormais fureur. Ces références à des phrases, ou simplement des expressions orales et faciales, sont souvent réutilisées par les internautes dans leur vie de tous les jours pour réagir à des situations. Et à force de rester connectés sur les réseaux sociaux pendant des heures, certains utilisateurs ne jurent plus que par ces références, et ce même dans la vraie vie.

Cette tendance, bien qu'amusante, est également inquiétante et révélatrice d'un déclin chez les utilisateurs selon le docteur Neil Jeyasingam, chercheur à l'Institut de psychiatrie de Sydney et à l'Institut de psychiatrie du Royaume-Uni : "L'idée d'absorber de grandes quantités d'informations non pertinentes et de mauvaise qualité est considérée comme associée à une détérioration du fonctionnement et à une perte d'intelligence, d'où le terme de "brain rot", explique-t-il à SBS News. "Lorsque vous êtes exposé de manière répétée à des médias dans un domaine particulier, dans une veine particulière ou dans une situation particulière, vous avez tendance à y associer d'autres choses", ajoute-t-il. En utilisant constamment des références en ligne dans leurs conversations, les utilisateurs courent le risque de perdre leur capacité à exprimer leurs propres pensées et à avoir des discussions significatives. Cette dépendance excessive peut entraîner une perte de créativité, d'originalité et de critiques.

Sur TikTok, un utilisateur a démontré l'effet du "brain rot" dans une vidéo. Après avoir reconnu à la bibliothèque la couverture d'un livre de Norman Mailer, "Les Nus et les Morts", qui présentait une illustration connue sous le nom de "The 2000 Yard Stare", il a été surpris de voir cette image en dehors de son contexte en ligne.

Cette illustration, créée par l'artiste Tom Lea en 1944, représente un soldat américain qui a été témoin des horreurs de la guerre. Elle est devenue un meme populaire en ligne, connu sous le nom de "1000 Yard Stare", utilisé pour exprimer un sentiment de traumatisme ou de regret après avoir vu un post sur les réseaux sociaux.









La vidéo de Josh Lunch Box a rapidement accumulé des millions de vues et des milliers de commentaires. Certains utilisateurs ont été surpris de découvrir que le meme était basé sur une vraie image et auraient été terrifiés de la voir en dehors de leur écran. D'autres ont partagé des expériences similaires, où leur esprit avait interprété des objets ou des événements du monde réel à partir d'une perspective en ligne : "ma première 'brain rot' a eu lieu lorsque j'ai essayé de 'swiper' une page physique comme s'il s'agissait d'un écran tactile, j'en suis encore gêné", a commenté un utilisateur du nom de @ellivnov, faisant référence à la série de Netflix "BoJack Horseman".

Alors bon ou mauvais ? Pas si simple. D'après Jeyasingam, le phénomène du 'brain rot' n'est pas forcément une chose positive ou négative. Notre cerveau fonctionne de telle sorte que nous apprécions le contenu tel que les memes et les jeux parce qu'ils sont ludiques : "Que se passe-t-il lorsque vous regardez un meme ou lorsque vous lisez un meme ? La plupart du temps, rien. Mais la raison pour laquelle nous le faisons, c'est qu'ils sont divertissants, qu'ils sont amusants à regarder, et c'est pourquoi nous continuons à nous y adonner", a-t-il déclaré à SBS News. "Étant donné qu'ils sont amusants, ils créent une connexion émotionnelle positive avec nous, ce qui signifie qu'ils entrent directement dans notre tête. C'est pourquoi il est plus facile d'absorber les choses lorsque nous sommes divertis."

Cependant, le psychiatre avertit que la "dégénérescence cérébrale" peut devenir un problème si les gens se limitent à un certain type de contenu. "Une analogie simple serait que vous pourriez probablement vous contenter d'un régime à base de chocolat, mais vous n'iriez pas très loin, même si le chocolat a vraiment bon goût. [...] Un régime équilibré n'est peut-être pas aussi amusant, mais il est certain que vous irez beaucoup plus loin en termes de santé, de satisfaction, de croissance et de développement."

Sur TikTok, les vidéos compilations sur les meilleures références des YouTubeurs font un carton et sont sans cesse reprises dans les commentaires. Entre "Ok, let's gooo", "Black à part ?" ou le "Ok génial" de Marion Cotillard à Squeezie, ces vidéos cumulent des millions de vues sur le réseau social.