L’Ouest Aveyron dit "non" à l’éolien : "Il y a d’autres types d’énergies renouvelables à encourager"

Lors du dernier conseil, les élus d’Ouest Aveyron communauté ont voté contre un projet d’étude d’éolien au sein de la commune de La Capelle-Balaguier.

C’est un débat intense qui pourrait faire office de jurisprudence pour le territoire Ouest Aveyron communauté.

Lors de la dernière séance intercommunautaire, calme jusqu’à l’arrivée de ce dossier crispant sur la table, l’assemblée s’est divisée. Les élus ont dû délibérer sur la poursuite d’études pour un projet éolien sur la commune de La Capelle-Balaguier. Un projet qui s’inscrit dans le cadre du plan climat air énergie territorial, avec comme objectif de multiplier par quatre les énergies renouvelables sur le territoire, à l’horizon 2028.

Mais avant d’envisager un chantier, des études doivent être entreprises pour analyser le sol et la puissance du vent selon la hauteur du mat, afin de connaître la faisabilité réelle du projet.

La Capelle-Balaguier vote pour…

Le conseil municipal de La Capelle-Balaguier a voté en faveur de cette poursuite d’études, à 7 voix pour et une contre. "Quand on a voté, on n’a pas sabré le champagne, c’était un conseil solennel", appuie Gilles Allemand, 1er adjoint au maire et élu à l’intercommunalité. "La commune ne court pas à tout prix derrière l’argent. Mais on a envie d’en savoir plus pour prendre des décisions plus tard." L’évocation d’un parc éolien dans le Villefranchois a provoqué une levée de boucliers chez de nombreux élus de l’intercommunalité, notamment les maires des communes environnantes.

"Nous avons une chance d’avoir notre territoire, avec nos bastides et nos clochers. Un parc éolien ne s’inscrit pas dans le paysage de l’Ouest Aveyron, surtout si on veut encourager le tourisme", argue Jean-Pierre Masbou, maire de Villeneuve. "Il y a d’autres types d’énergies renouvelables à encourager, notamment le photovoltaïque, l’hydraulique et même le bois." "À l’échelle de la région Occitanie, l’Aveyron a déjà beaucoup donné en termes d’énergie renouvelable par rapport aux autres départements", ajoute Guy Marty, le maire de Martiel, qui s’est déjà opposé à plusieurs projets d’éoliens sur sa commune.

Les maires du secteur sont contre

"Dans ce débat, le grand absent, c’est le réchauffement climatique. Notre devoir d’élu est de préparer notre territoire pour les futures générations", rétorque Françoise Mandrou-Taoubi, conseillère à l’intercommunalité et élue à Villefranche-de-Rouergue. "De toute manière, nos paysages vont devoir changer." Michel Delpech, président d’Ouest Aveyron communauté, a invité l’assemblée à voter pour ces études. "Il faut respecter le souhait du conseil municipal de La Capelle-Balaguier. De toute manière, toutes les communes dans un rayon de 6 kilomètres auront un avis sur le futur du projet. Celui-ci s’inscrit dans un cadre avec une charte fixée par l’État, ce qui évite des projets qui n’ont pas de sens." Après ces vifs débats, le conseil intercommunautaire a voté à 15 voix contre (12 pour et 18 abstentions). L’étude pour le parc est donc retoquée. L’éolien n’a décidément pas le vent en poupe dans l’Ouest Aveyron.