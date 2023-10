MJC de Rodez : NovAdo, un festival pour les adolescents "plus que nécessaire en cette période"

Du 3 au 24 novembre, se tiendra le 9e festival NovAdo avec la MJC de Rodez, un festival dédié aux adolescents.

Si vous voulez avoir un petit aperçu du talent des adolescents, n’hésitez pas à fréquenter les spectacles du 9e festival NovAdo de la MJC de Rodez. "C’est un festival pour les ados, une rencontre culturelle et artistique très riche favorisant plus que jamais le lien social et le vivre ensemble. Ce qui me paraît plus que nécessaire en cette période de barbarie." C’est comme cela que le vice-président de la MJC a présenté ce festival qui, à chacune de ses éditions, a époustouflé le public.

Ce festival, né d’une rencontre avec un groupe de théâtre ado de Laval, au Québec, est comme le veut en quelque sorte sa maxime "pour, par et à propos des ados". Laissant ainsi filtrer en quelque sorte cet univers qui parfois nous échappe dans lequel vivent les ados. Que ce soit au travers de l’improvisation, de la danse, du théâtre, du cinéma, de la création artistique…

Avec des thématiques qui touchent les ados

"Différentes thématiques qui touchent les adolescents ont été sélectionnées", explique Marc Dollat, le directeur de la programmation culturelle de la MJC. Thématique parfois difficile comme l’inceste. "L’objectif, c’est également donner des outils aux jeunes qui sont victimes de cela. Au regard des chiffres, on sait qu’il y en aura dans la salle…" L’adoption, l’identité, la famille, font partie de ces sujets qui seront abordés tout au long du mois. Avec des temps forts très souvent liés à la pratique de l’improvisation, " très développée au Canada, et qui reste encore trop méconnue chez nous", résume Marc Dollat.

"Un public difficile à capter et là, ça marche…"

Il y aura ainsi "Ados en impro", avec huit équipes s’affronteront les 3 et 4 novembre, le spectacle Mastication au cours duquel les comédiens de la Cie Encyclie demanderont au public de déterminer les relations entre les comédiens et le lieu où ils se trouvent avant de jouer une heure durant. "Bluffant" assure-t-on. Il y aura également l’Extrem Ados, une sorte de course contre la montre au cours de laquelle douze ados monteront un spectacle en danse et en théâtre en un temps record.

Les partenaires de ce festival tressent de véritables louanges à ce festival. Christine Her, adjointe à la culture, loue "l’investissement des jeunes et les merveilleux échanges occasionnés", Christine Presne du Département, se dit attentive à ce partenariat "car le public adolescent est difficile à capter et là, avec ce festival, ça marche", Pascal Mazet, de la Région, loue pour sa part "la riche expérience humaine issue de l’éducation populaire", tandis que Bruno Ginisty, de la mutuelle de l’Éducation nationale évoque un festival qui apporte "émancipation, estime de soi, prise de confiance", et "donne la parole aux jeunes".

Du 3 au 24 novembre, c’est une grande respiration qui est proposée là, en présence d’une délégation du Québec.

Et la MJC ne cache pas qu’elle est déjà tournée vers la 10e édition, qui émergera, comme les précédentes, à la suite de ce travail mené toute l’année auprès des ados. Et dont on mesure un peu plus l’importance quand NovAdo fait son œuvre.