Aveyron : horreur au château du Colombier, le tout nouvel escape game "Auto psy"

Dans le cadre magnifique du château du Colombier, une nouvelle expérience horrifique vous est proposée.

Après un été riche en émotions avec l’escape game "Le secret de l’alchimiste", le château du Colombier est fier de présenter une toute nouvelle expérience d’horreur : "auto-psy" : devenir un enquêteur et traquer un tueur en série.

Le château du Colombier offre cette opportunité unique avec son tout nouvel événement. Plongez dans une expérience d’immersion totale : l’immersion est la clé de "auto-psy", un jeu d’évasion qui vous transporte au cœur de l’horreur.

Comment participer ?

Dans un cadre médiéval envoûtant, le château du Colombier promet une expérience à couper le souffle aux participants. Informations pratiques : du 27 au 31 octobre au château du Colombier, à Mondalazac.

Réservations : obligatoire (en ligne), à partir de 12 ans en journée et à partir de 16 ans à la tombée de la nuit. Tarifs : à partir de 15 €/pers, durée : 1 h 30, à partir de 4 joueurs. Pour de plus amples informations et pour réserver vos places, visitez notre site web www.chateauducolombier.fr Contact : Yanissa Rada 06 69 63 78 78 ; contact@chateauducolombier.fr