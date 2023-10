Réquista. Des volleyeurs jeunes et ambitieux

Le Volley club Réquista a fait sa rentrée à la salle omnisports du Réquistanais. Le nombre de participants s’est considérablement étoffé puisque pas moins de six nouveaux joueurs se sont inscrits permettant une hausse sensible de l’effectif et une baisse tout aussi sensible de la moyenne d’âge. Le revers de la médaille, les jeunes joueurs ne sont pas disponibles en semaine période durant laquelle se jouent les matches.

En début de saison, le club a souhaité se doter d’un nouveau jeu de maillots. La recherche d’un nouveau sponsor l’a fait se rapprocher de la communauté des communes de Réquistanais. Cette dernière leur a accordé une subvention de 500 euros. Les joueurs inauguraient leurs nouveaux maillots aux couleurs de Réquista, rouges et noirs contre l’équipe de Millau.

Malgré une défaite en quatre sets au terme d’une rencontre accrochée face à une formation bien plus expérimentée, les jeunes Réquistanais ont démontré des qualités et laissaient surtout apparaître une belle marge de progression pour cette nouvelle saison.