PODCAST. Les volleyeuses de la MJC de Rodez foncent vers une nouvelle montée : les joueuses et leur président Michel Morio sont "Les invités des sports"

Promues en Régionale 1, les volleyeuses de la MJC de Rodez réalisent un superbe parcours durant cette saison 2023-2024. Avec leur président Michel Morio, elles sont au micro pour ce 25e épisode de "L’invité des sports", ce mercredi 20 mars 2024.

Ce mercredi 20 mars 2024 marque l’arrivée du printemps. Mais du côté de l’équipe féminine de volley de la MJC de Rodez, les beaux jours sont là depuis bien longtemps ! Promues en Régionale 1 cette saison, les joueuses sont lancées vers une nouvelle montée.

Deuxièmes du championnat à quatre journées de la fin, les volleyeuses sont plus que jamais en course pour rallier la Prénationale 1 et vivre une nouvelle montée. Accompagnées de Michel Morio, président du club et figure emblématique du volley en Aveyron, les joueuses Louane Milhet, Yasmine Lachguer, Laura Drevet et Loralie Cerato sont "Les invitées des sports".

"L’invité des sports" fait intervenir chaque semaine un acteur ou une actrice du sport aveyronnais pour parler de son actualité avec notre rédaction. Le 25e numéro est disponible ici :