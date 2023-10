Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Joli succès pour la première édition du salon du jeu

Ils étaient nombreux, samedi 14 octobre, à avoir poussé les portes de l’espace culturel. Pour son premier salon du jeu, le service ludo’marmots du centre social du pays d’Olt a gagné son pari ! Ce sont près de 350 personnes, adultes et enfants, qui se sont réunies autour des 5 créateurs de jeux, des 2 boutiques présentes et des 25 bénévoles. Plusieurs espaces de jeu ont été installés : des espaces d’ambiance, des espaces de jeux "experts", des espaces de jeux en famille ou d’autres pour les enfants, un coin "puzzles" et un espace "constructions". Des créateurs avaient également leurs stands pour présenter et expérimenter leur jeu. Il y en avait vraiment pour tous les goûts ! À la demande du centre social, le foyer de vie Opteo a réalisé d’une main de maître de magnifiques jeux en bois XXL. L’Ehpad Etienne-Rivié a également été associé sur le prêt de jeux tels qu’un grand Puissance IV et un jeu de l’oie. Ce fut une journée magnifique placée sous le signe du jeu, de l’amitié et des échanges intergénérationnels. Un grand merci au centre social pour cette belle initiative et à l’ensemble des partenaires qui ont contribué à la réussite de cette journée, avec une mention toute particulière pour l’équipe de bénévoles. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !