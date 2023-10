Lous Rascalous : l'association depuis 40 ans au service de la culture occitane en Aveyron

Cela va faire 40 ans que l'association fait se déplacer les spectateurs jusqu'à Villecomtal.

Lous Rascalous ont invité toutes celles et ceux qui, au cours de 40 ans, ont contribué au succès de l’association, à venir fêter cet anniversaire samedi dernier. Que ce soit les acteurs, les chanteurs, les animateurs et tous les membres du conseil d’administration, ils étaient nombreux à avoir effectué le déplacement à la salle des Associations de Villecomtal.

En cours d’après-midi, la troupe théâtre de la Pastourelle a merveilleusement joué "la bastarda" d’Adrien Vézinet qui a reçu de la part d’un public connaisseur de nombreuses salves d’applaudissements. S’en est suivie la prestation de la "Bourreio d’Olt" qui a fait partager plaisir et talent dans l’ interprétation de danses traditionnelles.

Des milliers de spectateurs depuis 1984

À la suite de ces prestations, Maurice Lacombe, premier président des Rascalous, a, avec une très grande émotion, rappelé que "le vendredi 21 octobre 1983, une trentaine de personnes s’étaient retrouvées à la salle paroissiale qui, à cette époque, faisait office de salle de réunion, pour la mise en place d’une association à vocation culturelle, dénommée Lous Rascalous. Nos acteurs, se renouvelant au fur et à mesure du temps, ont brillamment interprété une quarantaine de pièces ou de sketchs dans cette salle où Lous Rascalous se sont produits pour la première fois en 1984. Au cours du temps, ce sont des milliers de spectateurs qui se sont déplacés à Villecomtal pour applaudir nos acteurs de talent." Il a rappelé également les chanteurs qui, sous la houlette de Marcelle, chef de chœur, ont, durant 25 ans, pu satisfaire les nombreux mélomanes. Les animateurs auprès d’enfants ou adultes ont été nombreux à prendre à bras-le-corps l’apprentissage de danses, comptines et chants. Pour leur plus grande satisfaction, Lous Rascalous ont produit leurs spectacles dans de très nombreux villages du département et au-delà. Ils se sont parfois associés à d’autres associations pour organiser de nombreuses animations à caractère culturel, théâtre, chorales, concerts, conférences et autres.

Plusieurs présidents se sont succédé au cours de cette longue période. Outre Maurice Lacombe, Marinette a pris la succession puis cédé la place à Henri Marcenac jusqu’en 2015 date à laquelle Monique Saules devait à son tour prendre la destinée de l’association aujourd’hui présidée à nouveau par Marinette Lacombe.

Après un mot d’accueil et de remerciements par celle-ci, le sénateur Jean-Claude Anglars a souligné l’intérêt de l’association mettant en avant l’occitan et les traditions. Patrice Philoreau, maire de Villecomtal s’est dit "très honoré et ému d’avoir la chance de remercier Lous Rascalous pour leurs 4 décennies de dévouement au profit de la culture occitane. Lous Rascalous sont le symbole de la cohésion, de la culture et du partage".

La soirée s’est poursuivie avec l’apéritif partagé et un excellent buffet.

Les invités qui se sont déplacés en nombre ont été heureux de se retrouver à l’occasion de cet anniversaire qui fera date.