La fête que devait représenter cet Olympico entre Marseille et Lyon n'a pas eu lieu, dimanche 29 octobre 2023. Peu avant 19 heures, le bus de l'Olympique Lyonnais a été caillassé alors qu'il circulait vers le stade Vélodrome. Fabio Grosso et un de ses adjoints, Raffaele Longo, ont été touchés au visage. Le match a été annulé. Et de vives réactions ont émergé, depuis.

"C'est totalement consternant", déplore la ministre des Sports

Sollicitée par RMC, Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, a vivement dénoncé les actes survenus aux abords du stade. "C est totalement consternant de voir ces images du bus caillassé de l'OL, le visage ensanglanté de Fabio Grosso... C'est vraiment révoltant ces actes qui sont faits de haine, de bêtise et qui sont la négation même des valeurs du foot et du sport. C'est hallucinant. Il faut que les auteurs soient vite retrouvés, sévèrement sanctionnés", a-t-elle réagi, expliquant que la Ligue de Football Professionnel avait pris "la bonne décision" en ne démarrant pas le match.

Jean-Michel Larqué : "Je ne comprends plus ce pays"

Ancien joueur des Verts et grande voix du football, Jean-Michel Larqué, également sur les ondes de RMC, s'est aussi montré totalement désabusé. "On est incapable dans notre chère France d'assurer la sécurité d'un car... Et dans un an, il va y avoir des Jeux olympiques dont la cérémonie d'ouverture va se dérouler sur 12 km il parait. Moi, j'ai peur. Je suis un vieux con quand je dis que c'était mieux avant. Mais je ne comprends plus ce pays. Je suis désespéré. La sécurité de personne n'est assurée aujourd'hui, pas même d'un car. Pas même d'un car ! Je ne parle pas d'un convoi, je parle d'un car, on n'est incapable de le faire !"

"Ces personnes, je ne les qualifierai pas au risque d'être grossière", assène la préfète de police

Dans les travées du stade Vélodrome, Frédérique Camilleri, préfète de police des Bouches-du-Rhône, a elle aussi, ce dimanche soir, pointé du doigt les agissements survenus quelques heures plus tôt. "C'est, évidemment, des événements totalement inacceptables, qui sont le fait d'une poignée d'inconscients, d'irresponsables qui ont gâché une fête du sport pour 65 000 personnes. C'est un match qui avait donné lieu à une préparation avec les groupes de supporters lyonnais, marseillais, pour réautoriser la venue des Lyonnais au Vélodrome. Ce soir ce match n'a pas lieu en raison de ces personnes que je ne qualifierai pas au risque d'être grossière".

"Le dégoût et la honte"

De son côté, le quotidien l'Equipe a consacré la totalité de sa Une aux événements de dimanche soir. Avec une photo de Fabio Grosso, le visage ensanglanté, accompagnée d'un titre composé de cinq mots : "le dégoût et la honte".

La Provence a titré son journal du jour "la honte", avec une photo similaire du technicien lyonnais, touché lors du caillassage du bus.

Les deux clubs ont aussi réagi

Alors que leur président respectif avait pris la parole au micro de Prime Vidéo, les deux clubs ont également réagi par voie de communiqué. "L’Olympique de Marseille déplore les incidents inadmissibles qui se sont déroulés ce soir aux environs du stade Orange Vélodrome, à l’encontre du car de l’équipe professionnelle ainsi que des cars de supporters de l’Olympique Lyonnais. À cause d’une poignée d’inconscients, la fête prévue ce soir a été gâchée et a privé 65 000 supporters d’assister à un match de football.", a écrit, pour sa part, le club marseillais.

De son côté, l'Olympique Lyonnais a souligné que "si par le passé, des agressions de ce type avaient déjà eu lieu, ce qu’a toujours regretté l’Olympique Lyonnais, ce dimanche 29 octobre, une nouvelle étape vers le pire a été franchie. Le club portera plainte ces prochains jours et accompagnera toute personne qui souhaitera faire de même". L'OL dit également "regretter que ce type de situation se reproduise chaque année à Marseille et invite les instances à prendre la mesure de la gravité et de la répétition de ce type d’incidents avant qu’un drame encore plus grave ne se produise".

Des gestes racistes aperçus dans le parcage des supporters lyonnais

A noter que si des événements en dehors du stade ont donc tristement marqué cette soirée du dimanche 29 octobre 2023, des gestes commis à l'intérieur du Vélodrome ont aussi été rapportés. Nos confrères de l'Equipe soulignent en effet que certains supporters lyonnais présents dans le parcage visiteur, situé au dessus du virage nord, ont effectué des mimiques de singes et des saluts nazis et ont aussi présenté leur passeport. Toujours selon nos confrères, des hooligans lyonnais interdits de Groupama Stadium pourraient faire partie des supporters ayant commis ces gestes, dans l'enceinte du boulevard Michelet.