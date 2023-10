Match Marseille-Lyon reporté : neuf interpellations et cinq policiers blessés, annonce Gérald Darmanin

Les incidents ayant éclaté à Marseille avant l'Olympico qui ne s'est finalement pas tenu, dimanche 29 octobre, ont été passés au crible par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ce lundi.

Le match entre Marseille et Lyon, qui devait se tenir au Vélodrome dimanche 29 octobre, n'a pas eu lieu. Le bus de l'Olympique Lyonnais a été caillassé : Fabio Grosso, entraîneur de l'OL, et Raffaele Longo, son adjoint, ont été touchés au visage. Gérald Darmanin est revenu sur cette soirée, ce lundi matin.

Neuf interpellations, cinq policiers blessés

Sur l'antenne de RMC, le ministre de l'Intérieur a expliqué que "cinq policiers ont été blessés", et qu'il y a eu "neuf interpellations et notamment des gens qui se disent supporters marseillais, nés en France, qui manifestement ont attaqué ce bus à la fois de l'équipe, qui ont blessé l'entraîneur et son adjoint, mais aussi des supporters".

"J'espère qu'il y aura des sanctions administratives et sportives"

Gérald Darmanin, qui a également précisé que "500 policiers et gendarmes étaient mobilisés", dimanche soir à Marseille, espère "qu'il y aura des sanctions administratives et sportives, ça, ce sera à la LFP de les mener". Et des sanctions pour les clubs ? "Je pense que c'est à eux de gérer leurs supporters, c'est ainsi que les choses sont faites", a répondu le ministre de l'Intérieur. "Et j'espère que, par ailleurs, nous aurons de la justice, des peines de prison, le plus important possible pour pouvoir condamner des supporters qui gâchent la fête de tout le monde".

Les supporters lyonnais également pointés du doigt

Les fans marseillais n'ont pas été les seuls impliqués dans des débordements, ce dimanche soir. Une fois rentrés dans le parcage qui leur était destiné, certains supporters lyonnais se sont fait remarquer avec des gestes racistes. Mimiques de singes et saluts nazis ont été proférés en direction du virage Nord du stade Vélodrome.