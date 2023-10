Rodez. "Les épargnants aveyronnais" organisent leur 2e forum

L’association "Les épargnants aveyronnais" organise son deuxième forum gratuit avec inscription obligatoire sur le thème de la succession, le 8 novembre, au restaurant Le colibri à Rodez. Un évènement planifié tous les deux ans avec, au programme, des stands, de 17 heures à 19 heures, pour rencontrer des conseillers en patrimoine et poser des questions. À partir de 19 heures, et jusqu’à 21 heures, aura lieu une conférence avec deux intervenants : maître Benoît Lanchon, notaire sur la partie succession privée, et Nicolas Barthez, expert-comptable pour la succession professionnelle. La soirée se terminera par un buffet.

"L’objectif de ce forum est de toucher un maximum de monde, de promouvoir notre association, de rencontrer des professionnels du placement et de renseigner les visiteurs sur la protection, la transmission et la préparation d’une succession", précisent Philippe Panis, membre du bureau, et le directeur Bernard Robert.

L’association existe depuis juillet 2020 avec cette volonté de se faire connaître. "Notre objectif est de permettre aux gens de s’y retrouver dans l’organisation de leur patrimoine. Beaucoup de personnes se questionnent et se demandent à qui s’adresser pour en savoir plus et nous, nous sommes là ! Nous faisons notre maximum pour établir un contact de qualité, une relation de confiance et nous adapter à la situation de la personne puisque chacun est un cas particulier", explique Barnard Robert.

Elle se manifeste en proposant au moins trois soirées privées annuelles sur un thème en lien avec le patrimoine comme les actifs, la diversification des placements…

Places à réserver sur la page Facebook les-épargnants-aveyronnais ou bien au 06 33 05 74 93.