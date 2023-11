Najac. On va presser les pommes sur le marché

Dimanche 5 novembre, les marchés thématiques hors saison reprennent du service. Ainsi est annoncée une séquence pressage de pommes sur le marché et toute la journée de dimanche avec le pressoir de l’association Terre paysanne. Pour s’inscrire et venir faire ses jus de pommes consulter le site de Terre paysanne terrepaysanne.org/. À noter que Terre paysanne fête en cette fin d’année ses 20 ans d’activités. Son principe a été la création d’une association d’agriculteurs et de particuliers en 2003. Son souhait : préserver, entretenir et pérenniser le patrimoine fruitier local. Pour cela un pressoir mobile et son équipement de pasteurisation furent achetés et assemblés sur une remorque pour à la rencontre des personnes désireuses de presser, un peu dans l’esprit de l’alambic qui allait de village en hameau, et ainsi fabriquer du jus de pommes ensemble à partir des pommes des particuliers. De plus durant cette matinée, les Lieux communs organisent sur le marché un atelier-bricole afin de permettre aux gens de se rencontrer autour d’un objet à réparer, le but étant de le réparer ensemble. Un atelier qui vise à permettre de faire la chasse au gaspillage, en réparant son petit électroménager, jouets, meubles… Chacun peut venir avec son petit appareil et ses outillages pour réparer ensemble.