Rignac. À chacun sa rue, à chacun son numéro

Pour rappel, un travail d’adressage précis et normé est devenu obligatoire pour toutes les communes depuis le début de l’année 2022 : " L’adressage des communes est important pour plusieurs raisons", expliquent les responsables. "Il doit fluidifier la circulation, il doit faciliter l’intervention pour les secours, il doit permettre aux usagers de se repérer plus facilement."

Alors, puisqu’il doit contribuer à améliorer la rapidité d’intervention des services de secours et des livraisons grâce à une localisation précise associant un nom de voie et un numéro, il faut se plier aux décisions de l’Administration française. Depuis, plusieurs membres du conseil municipal ont planché sur la question. Des rues ou avenues ou routes ont été créées, d’autres ont changé de nom. Mais toutes les adresses vont changer de numéros car c’est le système métrique qui va être appliqué à toutes les habitations. Ainsi le numéro 25 sera situé à 25 mètres du point de départ de la rue, le numéro 999 se situera à pratiquement 1 kilomètre… C’est ce que les responsables locaux ont expliqué lors de la réunion de samedi matin à l’espace André-Jarlan. Et d’ajouter qu’un courrier sera adressé à chacun pour indiquer officiellement la nouvelle adresse.

À moins que certaines se fassent automatiquement, c’est à ce moment-là que les démarches administratives vont commencer pour chaque villageois avec la notification du changement d’adresse à sa famille, à ses amis et aux diverses administrations : eau, électricité, gaz, impôts, assurances, sécurité sociale, mutuelles, cartes grises… : " Ça peut se faire sur internet", a-t-on entendu. Certes, mais pour certaines personnes âgées… Heureusement, il y a France services à La Poste.