Aveyron : longtemps privée de ses cloches, l'église de cette commune peut sonner de nouveau

Les importants travaux viennent de se terminer à Salles-la-Source.

"Cela fait de nombreuses années que les Bâtiments de France nous ont demandé de la prudence au sujet de l’utilisation des cloches de l’église de Cadayrac. La raison était la présence de signes de faiblesse du bâtiment et des charpentes du clocher", explique Bernard Causse, adjoint au maire.

D’importants travaux viennent de se terminer et une rencontre organisée par la mairie a permis aux habitants du village de retrouver autour des artisans et des élus pour constater les restaurations et écouter sonner les deux cloches actionnées à la volée par Jean-Louis Alibert maire de la commune en guise d’inauguration. "Il était temps d’intervenir sur cette église Saint-Amans pour conforter son clocher qui présentait des signes évidents de faiblesse. Après avoir contacté l’architecte des Bâtiments de France et pris connaissance de ses avis, puisque cet édifice relève d’un soin particulier au titre du patrimoine communal à sauvegarder, nous nous sommes rapprochés d’entreprises compétentes pour réaliser les travaux de sauvegarde. J’en profite pour saluer leur implication dans la réalisation de l’ouvrage et de leur professionnalisme. Il ne manque plus que le coq emblématique qui n’avait pas encore retrouvé toute sa superbe au moment du retrait des échafaudages."

Un coût de 400 000 euros

Le coût de cette restauration s’élève à presque 400 000 €, avec 25 % de subvention de l’État, qui abonde globalement sur l’ensemble des travaux menés sur les bâtiments cultuels du territoire. "Il est vrai que la commune est bien fournie en la matière et nous en sommes fiers" , a expliqué le maire dans son discours. Un bon moment de convivialité a clôturé la rencontre.