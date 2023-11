Louane accompagne l'association Belle & Rose qui oeuvre contre le cancer du sein. L'artiste de 26 ans parle de son rapport à la maladie, elle, qui a perdu ses deux parents.

La jeune Louane, chanteuse et actrice, révélée par le célèbre télécrochet "The Voice" sur TF1, est une femme, qui en dehors de ses activités professionnelles, est très engagée.

Notamment, auprès de l'association Belle et Rose dont elle est la marraine. Une association qui contribue à la lutte contre le cancer du sein. "Nous sommes engagés pour soutenir les patientes en soin et les accompagner, sensibiliser au dépistage et participer à la recherche médicale".

Être marraine, "c'est déjà se sentir utile"

Ce lundi 30 octobre, pour l'émission "Belle et Rose", Louane a accepté de revenir sur son rôle de marraine, qu'elle prend très à cœur, le décès de sa maman et comment elle l'a accompagnée. Un rôle d'aidant primordial dans la maladie.

Être marraine, "c'est déjà se sentir utile et c'est une forme de responsabilité. C'est important de vouloir aider les gens sous plein de forme différente. Toute votre équipe m'a beaucoup touchée".

"Le dépistage, une nécessité"

La maladie est un sujet qui la touche de près puisque Louane a perdu ses deux parents à quelques mois d'intervalle. Sa maman est décédée d'un cancer, pas du sein, mais "c'est un sujet auquel je suis sensible".

Le dépistage, c'est une nécessité. "C'est un message que je veux porter, d'abord, parce que je suis une femme, ensuite parce que je suis la maman d'une petite fille".

"Il faut trouver sa place sans faire peur à la personne qui vit quelque chose de terrible"

Durant cette interview, Louane, qui au-delà de son succès en qualité de chanteuse, a aussi connu la gloire au cinéma. Notamment, avec "La Famille Bélier", aux côtés de Karin Viard et François Damiens, est revenue sur son rôle d'accompagnant, Un rôle qu'elle a tenu auprès de sa maman.

"On a tout le temps peur de voir les gens partir"

"Je l'ai été, c'est un rôle qui n'est pas simple. C'est difficile parce qu'on souffre même si pas autant que la personne malade. Et puis, on a tout le temps peur de voir les gens partir. Il faut trouver sa place sans faire peur à la personne qui est déjà en train de vivre quelque chose de terrible".

"Essayer d'être le plus solaire possible"

"En l'accompagnant, en essayant d'être le plus solaire possible", explique-t-elle. "Ce n'est pas facile mais c'est beau. C'est un parcours dans un parcours."

Début octobre, la chanteuse est venue à Nîmes, dans le Gard, dans le cadre du mois de sensibilisation à la prévention du cancer du sein, Octobre rose, pour rencontrer des patientes avec qui elle a partagé et échangé.