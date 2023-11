Luc-la-Primaube. Un agréable cadre d’accueil et d’éveil au multi-accueil Chat perché

Ouvert depuis 2002, le multi-accueil Chat perché est situé au cœur du pôle petite enfance "Le Petit Prince", dans l’espace Antoine de Saint-Exupéry, place de l’esplanade à La Primaube. Il propose un accueil occasionnel ou régulier des enfants de 2 mois et demi à 4 ans. Les inscriptions se font sur rendez-vous auprès d’Anne Alibert, directrice de la structure au 05 65 69 31 24 (E-mail : multiaccueil@luc-la-primaube.fr). Depuis le 6 mai 2019, cette structure de 14 places permet d’accueillir simultanément 15 enfants, prioritairement de la commune de Luc-la-Primaube, mais aussi au-delà en fonction des disponibilités. L’équipe éducative, composée de Julie, Véronique, Aurélie et Alicia, propose aux petits bouts de chou, dans un cadre agréable, des activités d’éveil qui leur permettent de développer toutes leurs capacités et de favoriser leur autonomie. Profitant des journées ensoleillées automnales, ils bénéficient de petites promenades à l’extérieur, à proximité de l’Espace Antoine de Saint-Exupéry. La tarification est calculée en fonction des ressources et du nombre d’enfants à charge. Ce multi-accueil est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 30 à 18 h 30.